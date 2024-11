Rozvoral (SPD): Vládní poslanci na sílu protlačili novelu důchodového pojištění Sněmovnou!

Tím ji posunula k projednání do Senátu, kde se očekává její hladké přijetí bez připomínek a následně ji do konce roku podepíše prezident republiky, čímž bude moci vstoupit v platnost již od prvního ledna 2025.

Hnutí SPD tuto tzv. důchodovou reformu, jak ji nazývá vládní koalice, od samého začátku odmítá a hlasovala proti jejímu přijetí, dokonce jsme podali návrh na její zamítnutí. I přes náš nesouhlas k této novele důchodového pojištění jsme k ní v rámci jejího projednávání ve Sněmovně přistoupili velmi zodpovědně a navrhli celou řadu pozměňovacích návrhů. Též jsme se aktivně účastnili všech jednání k této novele, na která jsme byli pozváni. Naše návrhy byly vedeny snahou ke zmírnění negativních dopadů, které nově nastanou pro budoucí příjemce důchodů, bude-li novela schválena tak, jak jí vládní koalice připravila.

Je až nehorázné, když vládní strany zastoupené ve Sněmovně neustále všude tvrdí, že tato jejich „důchodová reforma“ zajistí důstojné důchody i pro současné třicátníky, a bez jejího přijetí by jejich budoucí důchody nebyly v požadované výši. Proti tomu se ale v hnutí SPD silně ohrazujeme a tyto výroky pokládáme za nepravdivé a klamavé. Cílem Fialovy vlády je ovlivnit mladé lidi v názoru, že oni se chovají zodpovědně ke své generaci.

Nakonec ve Sněmovně vládní poslanci v rámci projednávání dali hlasovat o násilném ukončení rozpravy, přestože do rozpravy bylo ještě přihlášeno 58 poslanců. Tento nestandardní postup pevného času hlasování použili vládní poslanci v tomto volebním období už pojedenácté. Pro přijetí novely hlasovali všichni poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a nezařazený poslanec Ivo Vondrák, proti byli poslanci SPD a ANO. Poslanci Pirátů před hlasováním z jednacího sálu zbaběle odešli.

V hnutí SPD jsme přesvědčeni, že všichni naši občané, včetně dnešních mladých lidí, si zaslouží takou výši penze, aby měli zajištěnou důstojnou kvalitu života; každopádně za splnění požadovaných parametrů, jako je například počet odpracovaných let. Je povinností vlády, a to jak současné, tak i vlád budoucích, zajistit ve státní pokladně dostatek finančních zdrojů pro výplatu důchodů.

Pokud bude naše hnutí v příští vládě, tak tuto tzv. reformu zrušíme a prioritně se postaráme, aby na výplatu důchodů, a to včetně jejich důstojných valorizací, bylo vždy ve státní kase dostatek financí. My si vážíme všech našich pracujících občanů, kteří svou prací přispívají k rozvoji naší ekonomiky, a proto jim zajistíme důstojný odpočinek po tom, co splní nárok pro přiznání podmínek pro odchod do starobní penze. Rozhodně prosadíme zachování maximálního věku 65 let pro odchod do starobního důchodu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

