SPD: Zásadně odmítáme návrhy předsedkyně EK na zrušení práva veta členských států EU

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Zásadně odmítáme návrhy předsedkyně EK na zrušení práva veta členských států EU!
Vážení přátelé,
1. Zásadně odmítáme návrhy předsedkyně Evropské komise na zrušení práva veta členských států Evropské unie. Prosazujeme návrat k jednomyslnému rozhodování ve všech orgánech EU.
Hnutí SPD zásadně odmítá návrhy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen na zrušení práva veta členských států Evropské unie a přechod na hlasování kvalifikovanou většinou ve všech oblastech. Takový krok by znamenal zásadní oslabení národní suverenity České republiky a popření principů demokratického rozhodování mezi suverénními státy.
SPD proto prosazuje návrat k jednomyslnému rozhodování ve všech orgánech Evropské unie. Vláda s účastí SPD návrhy na zrušení práva veta v orgánech Evropské unie nepodpoří a bude aktivně hájit právo České republiky rozhodovat o klíčových otázkách své politiky.
2. Podporujeme rozhodnutí naší vlády schválit zákon umožňující regulaci cen pohonných hmot v rámci režimu legislativní nouze
Považujeme za správné a odpovědné rozhodnutí naší vlády vyhlásit stav legislativní nouze a schválit zákon umožňující regulaci cen pohonných hmot. Tento krok reaguje na prudký růst cen benzinu a nafty způsobený mezinárodní situací a je nezbytný pro ochranu občanů i českých firem před dalším zdražováním. Tímto naplňujeme své programové priority v oblasti ochrany životní úrovně obyvatel a boje proti inflaci.
3. Prosazujeme zrušení povinných koncesionářských poplatků, kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu i vyvážené a politicky nezávislé zpravodajství
V oblasti médií veřejné služby prosazujeme zrušení povinných koncesionářských poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Tento krok je součástí plnění programového prohlášení vlády, jejíž je SPD součástí. Nově připravovaný zákon zároveň zavádí důslednější kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. SPD dlouhodobě požaduje objektivní, vyvážené a politicky nezávislé zpravodajství, které nebude zvýhodňovat žádné politické subjekty ani ideologie.
4. Podporujeme důsledné vyšetření podezření na pochybení členů Fialovy vlády v bitcoinové kauze
Podporujeme důsledné vyšetření závažných podezření na pochybení členů bývalé Fialovy vlády v tzv. bitcoinové kauze. Na základě auditu vládních expertů budou podána trestní oznámení, aby orgány činné v trestním řízení mohly nezávisle posoudit odpovědnost konkrétních osob. Dle našeho názoru by bylo v této věci na místě i zřízení parlamentní vyšetřovací komise. SPD naplňuje svůj závazek bojovat proti korupci, chránit majetek státu a zajistit odpovědné nakládání s veřejnými prostředky.
5. Cílem hnutí SPD je v letošních volbách zvýšit počet mandátů v obecních zastupitelstvech a posílit vliv v Senátu ve spolupráci s koaličními partnery
Hnutí SPD potvrzuje své politické ambice na domácí politické scéně. Na XIII. celostátní konferenci, která proběhla v sobotu 18. dubna 2026 v Praze, bylo mj. potvrzeno plnění vládního programu, posilování pozice hnutí v komunální politice a příprava na podzimní senátní volby. Cílem hnutí SPD je zvýšit počet mandátů v obecních zastupitelstvech a posílit vliv v Senátu ve spolupráci s koaličními partnery. Strategickým cílem zůstává sjednocení národně konzervativních voličů a celkové posílení volební podpory hnutí.
