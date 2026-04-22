SPD: Zásadně odmítáme návrhy předsedkyně EK na zrušení práva veta členských států EU

23.04.2026 4:31 | Profily PL
autor: PV

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Zásadně odmítáme návrhy předsedkyně EK na zrušení práva veta členských států EU!

Vážení přátelé,

zásadně odmítáme návrhy předsedkyně Evropské komise na zrušení práva veta členských států Evropské unie. Prosazujeme návrat k jednomyslnému rozhodování ve všech orgánech EU. Podporujeme rozhodnutí naší vlády schválit zákon umožňující regulaci cen pohonných hmot v rámci režimu legislativní nouze. Prosazujeme zrušení povinných koncesionářských poplatků, kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu i vyvážené a politicky nezávislé zpravodajství. Podporujeme důsledné vyšetření podezření na pochybení členů Fialovy vlády v bitcoinové kauze. Cílem hnutí SPD je v letošních volbách zvýšit počet mandátů v obecních zastupitelstvech a posílit vliv v Senátu ve spolupráci s koaličními partnery.

1. Zásadně odmítáme návrhy předsedkyně Evropské komise na zrušení práva veta členských států Evropské unie. Prosazujeme návrat k jednomyslnému rozhodování ve všech orgánech EU.

Hnutí SPD zásadně odmítá návrhy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen na zrušení práva veta členských států Evropské unie a přechod na hlasování kvalifikovanou většinou ve všech oblastech. Takový krok by znamenal zásadní oslabení národní suverenity České republiky a popření principů demokratického rozhodování mezi suverénními státy.

SPD proto prosazuje návrat k jednomyslnému rozhodování ve všech orgánech Evropské unie. Vláda s účastí SPD návrhy na zrušení práva veta v orgánech Evropské unie nepodpoří a bude aktivně hájit právo České republiky rozhodovat o klíčových otázkách své politiky.

2. Podporujeme rozhodnutí naší vlády schválit zákon umožňující regulaci cen pohonných hmot v rámci režimu legislativní nouze

Považujeme za správné a odpovědné rozhodnutí naší vlády vyhlásit stav legislativní nouze a schválit zákon umožňující regulaci cen pohonných hmot. Tento krok reaguje na prudký růst cen benzinu a nafty způsobený mezinárodní situací a je nezbytný pro ochranu občanů i českých firem před dalším zdražováním. Tímto naplňujeme své programové priority v oblasti ochrany životní úrovně obyvatel a boje proti inflaci.

3. Prosazujeme zrušení povinných koncesionářských poplatků, kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu i vyvážené a politicky nezávislé zpravodajství

V oblasti médií veřejné služby prosazujeme zrušení povinných koncesionářských poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Tento krok je součástí plnění programového prohlášení vlády, jejíž je SPD součástí. Nově připravovaný zákon zároveň zavádí důslednější kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. SPD dlouhodobě požaduje objektivní, vyvážené a politicky nezávislé zpravodajství, které nebude zvýhodňovat žádné politické subjekty ani ideologie.

4. Podporujeme důsledné vyšetření podezření na pochybení členů Fialovy vlády v bitcoinové kauze

Podporujeme důsledné vyšetření závažných podezření na pochybení členů bývalé Fialovy vlády v tzv. bitcoinové kauze. Na základě auditu vládních expertů budou podána trestní oznámení, aby orgány činné v trestním řízení mohly nezávisle posoudit odpovědnost konkrétních osob. Dle našeho názoru by bylo v této věci na místě i zřízení parlamentní vyšetřovací komise. SPD naplňuje svůj závazek bojovat proti korupci, chránit majetek státu a zajistit odpovědné nakládání s veřejnými prostředky.

5. Cílem hnutí SPD je v letošních volbách zvýšit počet mandátů v obecních zastupitelstvech a posílit vliv v Senátu ve spolupráci s koaličními partnery

Hnutí SPD potvrzuje své politické ambice na domácí politické scéně. Na XIII. celostátní konferenci, která proběhla v sobotu 18. dubna 2026 v Praze, bylo mj. potvrzeno plnění vládního programu, posilování pozice hnutí v komunální politice a příprava na podzimní senátní volby. Cílem hnutí SPD je zvýšit počet mandátů v obecních zastupitelstvech a posílit vliv v Senátu ve spolupráci s koaličními partnery. Strategickým cílem zůstává sjednocení národně konzervativních voličů a celkové posílení volební podpory hnutí. 

ceny , EU , koncesionářské poplatky , pohonné hmoty , regulace , volby , SPD , Rozvoral , právo veta , bitcoiny

