SPOLU: Pražané potřebují okruhy a zprůjezdnit hlavní město

reklama

Nepřispívají tomu ani nelogicky a nekoordinovaně naplánované uzavírky silnic. A mimopražští řidiči nemají při cestě do zaměstnání nebo školy kde zaparkovat kvůli nedostatku záchytných P+R parkovišť. Koalice SPOLU nebude ignorovat zhoršující se dopravní situaci v Praze, Pražanům nabízí konkrétní řešení.

„Katastrofický stav dopravy v Praze se bez pomoci státu nepodaří zlepšit. Zásadní je přitom dostavba Pražského okruhu, který odkloní příměstskou dopravu spolu s tisíci kamiony z centra a vyvede ji okolo města. Nejnovější úsek byl otevřen naposledy v roce 2010, a od té doby se nepostavil ani centimetr okruhu,“ říká lídryně pražské kandidátky SPOLU Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dostavba Pražského okruhu přitom neuleví pouze dopravě, ale i životnímu prostředí v Praze, snížena bude i nehodovost. Každých pět let oddalování stavby nás stojí 6 miliard na celospolečenských ztrátách. Spolu proto uděláme vše pro to, abychom výstavbu Pražského okruhu urychlili,“ dodává Pekarová Adamová s tím, že koalice SPOLU bude při dostavbě také požadovat, aby se minimalizovala rizika plynoucí z výstavby a provozu komunikací, jde zejména o znečištění povrchových a podzemních vod, dohlédnout chce i na ochranu vzácných biotopů.

„Chaos v pražské dopravě musí skončit. Pražané tráví život v kolonách, protože si na magistrátu nikdo nedal práci, aby koordinoval opravy a uzavírky. Tenhle šlendrián ale neodnáší pouze řidiči. Dopravní zácpy blokují i řadu linek pražské MHD, která patří k nejlepším na světě,“ vysvětluje dvojka pražské kandidátky SPOLU Jana Černochová.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Praha musí být znovu dobře průjezdná. To je náš cíl. Dohlédneme na přesné plánování uzavírek a budeme tlačit na rychlejší realizaci oprav,“ dodala. Reaguje tak na situaci, kdy řidiči musí při jízdě městem aktuálně čelit i 70 dopravním omezením, přičemž v některých vytížených lokalitách je doprava zablokovaná i několika uzavírkami najednou.

Problémem hlavního města jsou i nedostatečné kapacity záchytných parkovišť. Do hlavního města denně přijede až 350 tisíc vozů, ale míst na odstavných parkovištích, která umožňují lidem, aby pokračovali dál do práce nebo do školy městskou hromadnou dopravou, je zhruba přes tři tisíce. Podle dopravních odborníků by přitom ideální počet míst k parkování měl dosahovat nejméně deseti a až padesáti procent přijíždějících vozů. To by v praxi znamenalo, že Praha potřebuje místo tří tisíc přes 170 tisíc míst na odstavných parkovištích.

„Na pražskou hromadnou dopravu můžeme být právem hrdí. Velké rezervy přesto existují především v jejím využití. Stále není ideálně začleněna do dobře fungujícího integrovaného dopravního systému navazujícího na středočeskou dopravní síť. V koalici SPOLU to chceme změnit. Proto se zasadíme o výstavbu speciálních parkovišť P+R podél železničních tratí a u koncových zastávek metra. Tato parkoviště občanům výrazně usnadní dopravu do metropole a zároveň odlehčí pražské dopravě,” uvedl kandidát koalice SPOLU Tom Philipp.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Výstavba linky D pražského metra je pro mě jednoznačnou prioritou. Sám jsem z Prahy 12. Vím proto, jak moc je tato trasa potřebná. Bohužel se práce na tomto významném projektu ani po mnoha letech nerozhýbaly. Samotná výstavba je nadále odkládána. Další zdržování si Pražané nezaslouží. Vždyť první plány linky D jsou již z 80. let minulého století. SPOLU to změníme,” doplnil Philipp s tím, že nezbytnou podmínkou rozvoje infrastruktury je podle koalice SPOLU zrychlení povolovacích procesů a zkrácení doby přípravy dopravních staveb.

Psali jsme: SPOLU: Urychlíme výstavbu dopravní infrastruktury SPOLU za vyšetření ekologické havárie na Bečvě SPOLU zahájila horkou fázi kampaně SPOLU: Ústecký kraj dá lidem čistou energii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.