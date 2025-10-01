Sadovský (ANO): Vrchol absurdity ze strany profesora Fialy

Profesor Fiala evidentně žije ve svém vlastním paralelním vesmíru. V tom světě se za základní potravinu považuje Nutella z německého supermarketu a české mzdy prý míří ke „slavným“ německým platům.
Realita?
U nás se za jeho vlády propadly reálné mzdy rekordním tempem, takže na tu jeho Nutellu… no nic, jedem dál.
A aby toho nebylo málo, teď profesor straší, že když vyhraje ANO, Putin osobně zavolá Babišovi a po republice se rozjedou ruské tanky. To už je ale opravdu vrchol absurdity.
To nevymyslíš.
autor: PV