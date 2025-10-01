Sadovský (ANO): Vrchol absurdity ze strany profesora Fialy

01.10.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům premiéra Fialy.

Sadovský (ANO): Vrchol absurdity ze strany profesora Fialy
Foto: ANO
Popisek: Petr Sadovský

Profesor Fiala evidentně žije ve svém vlastním paralelním vesmíru. V tom světě se za základní potravinu považuje Nutella z německého supermarketu a české mzdy prý míří ke „slavným“ německým platům.

Realita?

U nás se za jeho vlády propadly reálné mzdy rekordním tempem, takže na tu jeho Nutellu… no nic, jedem dál.

A aby toho nebylo málo, teď profesor straší, že když vyhraje ANO, Putin osobně zavolá Babišovi a po republice se rozjedou ruské tanky. To už je ale opravdu vrchol absurdity.

To nevymyslíš.

Petr Sadovský

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Sadovský (ANO): Policie věděla, ministři ne? Vláda úplně mimo hru? To je výsměch
Sadovský (ANO): Čekají, až jim Fiala s kabelkou zase ukáže prstem na Kreml
Na barák přišla Decroix a s ní totální chaos. Hádejte, kdo toto napsal
Sadovský (ANO): Co začal Blažek tak Decroix dorazila

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Sadovský , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chová se premiér Fiala před volbami absurdně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

Obrana

Podle vás Rusko rozumí jen síle, a proto musíme jako Evropa i NATO ukázat, že jsme dostatečně silní, abychom se ubránili. Co tím přesně myslíte? Jak ukázat Rusku svou sílu? A vy si myslíte, že je Evropa silná? Já o tom teda dost pochybuji. A ještě jinak. Taky tvrdíte, že jsme bezpečnou zemí. V tom s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

17:30 Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Když někdo z těch, kdo pamatují, vzpomene na minulý režim, nejčastěji mu naskočí slovo lež. Českoslo…