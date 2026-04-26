Scheinherr (Praha sobě): Pražská koalice ruší bezpečnější dopravu v Tróji

26.04.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zrušení bezpečnostních opatření v dopravě v Tróji

Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Na čem se shodne ODS, STAN, TOP 09, SPD a ANO? Na zrušení ochrany chodců v Trojské. Před lety tu motorkář srazil a těžce zranil holčičku, co šla do školy. Místním došla trpělivost, bezohledná jízda tu byla častá. Sepsali petici a pražské zastupitelstvo pak uložilo vedení města, aby podobným tragédiím zabránilo.

Jenže teď je všechno jinak. Na program zastupitelstva lídr ODS Tomáš Portlík a Tomáš Slabihoudek z TOP 09 prosadili usnesení, kterým se opatření ruší, bez přítomnosti starosty MČ i bez projednání s místními. Asi se jim nechtěli podívat do očí.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

