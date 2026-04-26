Scheinherr (Praha sobě): Pražská koalice ruší bezpečnější dopravu v Tróji

Na čem se shodne ODS, STAN, TOP 09, SPD a ANO? Na zrušení ochrany chodců v Trojské. Před lety tu motorkář srazil a těžce zranil holčičku, co šla do školy. Místním došla trpělivost, bezohledná jízda tu byla častá. Sepsali petici a pražské zastupitelstvo pak uložilo vedení města, aby podobným tragédiím zabránilo.
Jenže teď je všechno jinak. Na program zastupitelstva lídr ODS Tomáš Portlík a Tomáš Slabihoudek z TOP 09 prosadili usnesení, kterým se opatření ruší, bez přítomnosti starosty MČ i bez projednání s místními. Asi se jim nechtěli podívat do očí.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
