„Co je to za svinstva!“ V ČT se rodí odpor. Okamžitě propukla rvačka

Novinář Marek Wollner zveřejnil text, v němž popisuje připravovanou iniciativu části redaktorů České televize a Českého rozhlasu proti zrušení koncesionářských poplatků. Podle něj má jít o společné prohlášení, které má reagovat na plán vlády nahradit poplatky financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
Prohlášení má být zveřejněno v úterý a má nést heslo „Pro vás. Ne pro politiky“. Jako hlavní mluvčí iniciativy za Českou televizi má podle Wollnera vystupovat moderátor Daniel Stach.
Wollner uvádí, že iniciativa nevyvolává jednoznačnou podporu uvnitř České televize. Podle části zaměstnanců nejde o spontánní akci redaktorů, ale o krok vzniklý se souhlasem vedení. Text zmiňuje také roli šéfa zpravodajství ČT Petra Mrzeny, jehož zapojení má podle některých názorů iniciativu oslabovat.
Podle informací, které Wollner popisuje, je připravovaný text kompromisní a neobsahuje konfrontační kroky. Hlavním argumentem má být varování, že financování ze státního rozpočtu by mohlo zvýšit politický vliv na veřejnoprávní média.
Mezi signatáři iniciativy má být například moderátor Jakub Železný, naopak podpis měl odmítnout Václav Moravec. Autor zároveň připomíná, že vedení České televize se k plánované změně financování dlouhou dobu veřejně nevyjadřovalo a aktivně vystoupilo až po tlaku odborových organizací.
Text vyvolal okamžitou a velmi emotivní reakci na sociálních sítích
Jako první se veřejně ozval dlouholetý moderátor a reportér ČT Richard Samko. Ve svém komentáři Wollnerův text ostře odmítl a použil mimořádně tvrdé formulace: „Co je to za svinstva! Daniel není žádný mluvčí. A nikdo nás neřídí. Humus text.“
Jenže na Samkův komentář bezprostředně reagoval samotný Wollner: „Richarde Samko, co si to dovoluješ? Máš názor? Tak ho řekni.“
Do debaty se následně zapojila také Věra Tydlitátová, která si do Samka rýpla, což Wollner ocenil slovy: „Takové Mrzena potřebuje.“
Následně Wollner přidal ještě další, výrazně vyostřený komentář adresovaný znovu Richardu Samkovi. „Možná jen víš kulový, což by u tebe nepřekvapilo. Běž točit veřejnoprávní reportáž o dopravní policii.“
Štěpán Kotrba: Jestli bude diskuse, trvejte na řádném zpravodajství
Napjatou atmosféru kolem České televize v širších souvislostech popsal ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Štěpán Kotrba. Ten se v týdnu vyjádřil k výzvě generálních ředitelů ČT a ČRo k otevření seriózní debaty o financování veřejnoprávních médií, kterou přivítal, zároveň však upozornil, že samotný argument stability peněz nestačí.
Podle Kotrby musí být jakákoli diskuse o zachování poplatků podmíněna zásadním důrazem na kvalitu, objektivitu a vyváženost zpravodajství a publicistiky. Ve svém komentáři varuje, že bez této sebereflexe hrozí veřejnoprávním médiím ztráta důvěry i smyslu existence. „Na diskusi s ministrem musí zaznít nejen argument o stabilitě financování, ale i jednoznačný imperativ kvality zpravodajství a publicistiky jako podmínka další existence obou médií,“ píše Kotrba s tím, že jinak může Česká televize i Český rozhlas skončit jako pouhá ideologická hlásná trouba.
