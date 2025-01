Schillerová (ANO): Jaký je rozdíl mezi sňatkovým podvodníkem a koalicí SPOLU?

Vážení přátelé, sňatkový podvodník z Austrálie, to je případ. Četla jsem o něm nedávno a připomněl mi jeden trik, který se používá na naší politické scéně. Takže od začátku. Jednou jeden mladík, občan nejmenovaného státu, požádal svou kamarádku, rodilou Australanku, jestli mu nepomůže s vtipným videem na Instagram. Budou se na něm jakože ženit a dostanou za to plno srdíček a nových odběratelů. Kněz, oltář, svědci, výměna prstýnků, podpis protokolu o manželství... Všechno jen jako. Australanka nejenže řekla své „Yes“, ale ještě zahrála šťastný skok do „manželovy“ náruče, aby to na videu dobře vypadalo. Měsíc nato si šla vyřizovat nějaké papíry na úřad a tam se dozvěděla, že je vdaná. A „kamarád“ manžel? Ten už je bůhvíkde a těší se ze získaného australského občanství.

No a teď mi řekněte, jaký je rozdíl mezi sňatkovým podvodníkem a koalicí SPOLU? Tři strany, z nichž dvě nemají šanci dostat se do parlamentu, se před každými volbami ožení a po volbách se okamžitě rozvedou. Udělaly to v roce 2021 a teď to zkouší znovu. Mají k tomu stejný důvod, jako všichni ostatní sňatkoví podvodníci. Získat výhody. A zatímco běžný podvodník se chce dostat k právům, vyplývajícím z občanství ekonomicky silné země, tedy k dávkám, důchodům, lepší zdravotní péči a podobně, strany SPOLU usilují o poslanecké platy, a taky o služební auta, řidiče, jednací prostory, náhrady za útraty a přednostní práva k řečnění u pultíku ve Sněmovně.

Strany SPOLU syslí hlasy ve volbách hezky do jednoho košíčku, ale když je po volbách, rozdělí se, aby mohly utrácet peníze těch, co je volili, každý zvlášť. O peníze jim jde přímo i nepřímo. Třeba když potřebují zazdít hlasování o zákonech, které se jim nehodí, začnou se hlásit předsedové a brát si čas na jednání poslaneckých klubů. Ze zákona na to mají právo, takže proč ho nevyužít, že? Jen co se vrátí ze svého „jednání“ TOPka, přihlásí se ODSka. No a když se vrátí ona, přihlásí se Lidovci. Často dosáhnou toho, že k hlasování vůbec nedojde. Je jich prostě příliš mnoho.

Můžete namítnout, že spojování do koalic není žádný podvod. Že to občas dělají všechny strany. Fakt? Na vesnici nebo ve městě se můžou různé strany mezi sebou domluvit. Třeba že je potřeba postavit čističku nebo novou školu. Tehdy je upřímně stmelí jednotný plán. Jenže v případě SPOLU je tímhle plánem pouze přežít a získat něco, na co nemají právo.

Strana TOP 09 i lidovci jsou hluboko pod pěti procenty. To není úplně reprezentativní vzorek populace, co říkáte? Proč zrovna oni by měli sedět v parlamentu? Napadá mne jediný důvod. Protože si v něm zvykli.

Ohlásili jsme veřejně, že po volbách zakážeme SPOLU rozdělit se do tří poslaneckých klubů. Odezva od lidí byla velká a vřelá. Do komentářů jste napsali spoustu vzkazů typu: „Když chtěli být spolu, ať zůstanou spolu.“ Naprostá pravda. S námitkou se ozval jeden známý ústavní právník, že takový zákaz by se dotkl práv poslanců. Řekl doslova: „Mají právo se sdružovat podle svých hodnotových preferencí. To by u Ústavního soudu mohlo narazit.“ Jenže pane doktore, ta „hodnotová preference“, o které mluvíte, je u všech poslanců SPOLU stejná. Přežít, vydělat a získat něco, na co morálně nemají nárok. Mentálně žijí v jednom klubu, tak ať mají jeden klub i materiálně.

Vám přeji hezký a zasloužený víkend, přátelé.