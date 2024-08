Schillerová (ANO): Myslíte, že se 31. srpna pan Fiala opravdu pochlapí?

Vážení přátelé, ve fabrice vypadne proud a elektrikář povídá, že ho za dva měsíce nahodí. V supermarketu skončí každý večer pokladní s mankem na kase 800 tisíc. Že to je sci-fi, říkáte? Že by se nic takového nemohlo ve skutečnosti stát? Máte pravdu, pracujícímu člověku by se to stát nemohlo.

Schválně píšu PRACUJÍCÍMU. Ve světě vysoké politiky jsou možné nepředstavitelné věci. Ministr Ivan Bartoš shodil povolování staveb po celé republice 1. července a slíbil, že 31. srpna to bude fungovat. Kvůli němu ztrácí česká ekonomika 800 milionů korun každý den. Ve funkci si hoví dál.

Kdyby byl pan Bartoš pracující, kdyby řekl šéfovi, že za dva měsíce napraví chybu, kvůli které stojí celá fabrika, víte, co by se stalo. Jenže ten jeho šéf má na dveřích měděnou tabulku s nápisem Petr Fiala. Je to člověk, který ještě nikdy nikoho za neschopnost nevyhodil. Nemůže si to ani dovolit, protože jinak by musel jako prvního vyhodit sám sebe. A pan Bartoš to moc dobře ví.

Kdyby Ivan Bartoš dělal ministra za vlády ANO, a to říkají už i komentátoři v médiích, vydržel by ve své funkci jen pár dní. Vlastně by dostal padáka ještě dřív, než by stačil zchromit stavební řízení, protože odborníci vyjadřovali svoje zděšení už půl roku předtím.

Takže teď panu řídícímu Fialovi stojí fabrika. V kantýně potká elektrikáře Bartoše a ptá se ho, jestli by nešlo nahodit aspoň něco. „Po obědě se na to podívám,“ slibuje Bartoš a po víc než měsíci přichází s velkým balíkem oprav. Česká televize z toho dokonce udělá hlavní zprávu dne.

A teď si představte, že česká města a obce jsou jako oddělení téhle velké fabriky a přečtěte si, co hlásí po slavné Bartošově opravě:

Nový Bor: „Přestáváme věřit, že se nový systém podaří vyladit. Nezměnilo se prakticky nic. Portál často vůbec nefunguje nebo má pomalé odezvy, obsahuje i gramatické chyby.“

Kroměříž: „Úředníci zatím v novém systému nevyřídili vůbec nic. Ministerstvo i přes opakovaná upozornění nereaguje.“

Františkovy Lázně: „Jsme nuceni používat nefunkční nástroj.“

Přerov: „Když to srovnáme s předchozím systémem, to jsme jeli jak v mercedesu. Nyní jsme spadli na šlapací tříkolku.“

Když se tyhle nouzové zprávy ze všech pater továrny dostaly k panu řídícímu Fialovi, zamčel se v kanceláři a pustil si nahlas relaxační muziku. Myšlenka na to, že by měl oslovit elektrikáře Bartoše podruhé, mu byla nekomfortní.

Poplach po chodbách fabriky se šířil dál. Když Bartoše nezvládl usměrnit pan řídící, zatáhly si ho na kobereček nížeji postavené šajby, ačkoli moc dobře věděly, že na něj nemají páky. Dne 14. srpna proběhla konfrontace Bartoše na půdě Senátu se zástupci stavebních úřadů.

„Na základě pokusů a omylů jsme si vytvořili vlastní manuál,“ říká vedoucí stavebního úřadu z Teplic do očí Bartošovi za přítomnosti senátorů. Dokonce si úředníci z celé republiky založili soukromou skupinu na WhatsAppu, aby si mohli radit navzájem, protože od ministra se pomoci nedočkají. A pak přišly další perly typu: „Jeden žadatel, když už nevěděl, co tam má napsat, si vymyslel datum narození 11. 11. 1111, a systém ho ztotožnil.“ Úředníci ukazovali ty nejbrutálnější nesmysly přímo na obrazovce a když skončili, prohlásil jeden senátor: „Bez vás bych nepochopil, jaký je to průšvih.“

Připomínám ještě jednou, že tohle všechno se odehrálo po té slavné „opravě“, kterou pan Bartoš po více než měsíci provedl. Možná se ptáte, jak na výtky úředníků a senátorů zareagoval on sám. A možná to sami tušíte. „Jedinou větší chybu, kterou v Senátu šéf Pirátů připustil, bylo podcenění obsazení infolinky.“

Takže přátelé, elektrikář fabriku nenahodil a odešel na dvůr kouřit. Ředitel se zamčel v kanceláři a poslal po sekretářce moták, ať to do konce prázdnin všechno funguje nebo bububu…

Tak uvidíme. Myslíte, že se 31. srpna pan Fiala opravdu pochlapí? Doporučuji všem nachystat si popcorn.

Hezký víkend.