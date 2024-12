Schillerová (ANO): ODS od nás všech řidičů začala de facto vybírat mýtné

Vážení přátelé, dálniční známka bude stát od ledna sprostých 2440 korun. Když jsme za naší vlády rozjeli stavbu 253 kilometrů nových dálnic, netušili jsme, že to o pár let později ODS otočí proti Vám, řidičům. Víte totiž, čím se ohání ministr dopravy Kupka, když obhajuje tuhle nemravnou sumu? Prý je to daň za „luxusní“ rozvoj dálniční sítě v naší zemi. Takže pane ministře, my jsme dálnice nestavěli proto, abyste vy na nich lidi sdírali z kůže.

Model ODS je průhledný jako sklo:

1. počkat, až ANO odmaká projekt a rozjede stavbu

2. nechat stavbu doběhnout a přestřihnout na ní pásku

3. vybrat peníze od řidičů

Kontrolní otázka, přátelé. Víte, kdy je potřeba politik ke stavbě dálnice? No přece tehdy, když se rozhoduje o projektu, shání se na něj peníze, vyjednává se s majiteli pozemků a s Evropskou unií.

A naopak. Víte, kdy NENÍ potřeba politik ke stavbě dálnice? Když už jezdí náklaďáky, bagry a asfaltovačky. Tehdy je politik užitečný jako Fiala v reflexní vestě.

Ten pan ministr, který Vám astronomicky zdražil dálniční známku, neudělal za tři roky ve funkci žádné odvážné rozhodnutí, jen celou tu dobu přihlížel stavbám, které už běžely. Našim stavbám.

Nová cena dálniční známky je tak sprostá, že se jí dokonce i úředníci ministerstva dopravy bojí říct nahlas. Schválně se koukněte k nim na web. Najdete tam článek z 30. září, který zní:

„Dálniční síť se rozroste o sto kilometrů, cena dálniční známky se od příštího roku změní.“ Vidíte to? Prý „změní se“ A proč? No, protože máme nových sto kilometrů. Kdo by se chtěl náhodou dozvědět, jaká přesně bude cena roční dálniční známky, dočte se to na šestém řádku této oficiální zprávy. Tak moc se stydí.

Pojďme si to říct znova. Dva tisíce čtyři sta čtyřicet korun, abyste mohli najet na kousek dálnice. Za nás to bylo tisíc pět set. Těch 2440 korun ale není konečná cena. Kupka zavedl, že poroste každý rok o inflaci. Čtete dobře, o tu inflaci, kterou jeho vláda způsobila.

ODS od nás všech řidičů začala de facto vybírat mýtné. Protože jet k příbuzným na návštěvu nebo k doktorovi je podle nich tvrdý byznys a měl by se zdanit. Stejně tak je podle nich byznys mít děti, tak proč by měli mít pracující rodiče nárok na školkovné, že?

Nedávno jsem projížděla jedním malým městem na Vysočině podél řeky Sázavy. Zaujalo mne, kolik obecních nástěnek je polepených oslavnými plakáty ODS. Na každém z nich se chlubil už trochu deštěm pokroucený pan Fiala, že otevře 207 kilometrů našich dálnic. Co ale lidem v tomto malém městečku neprozradil, že na opravu jejich okresních silnic nedá ani korunu. Fialova vláda totiž do státního rozpočtu na rok 2025 napsala NULA korun na opravy silnic druhých a třetích tříd. Takže si vyberte, milí řidiči, dáte radši peníze za nemravně drahou dálniční známku nebo za nové tlumiče?

Pokud Vám taky připadá 2440 korun za dálniční známku moc, tak vězte, že roční poplatky za veřejnoprávní televizi a rádio mají být ještě o 20 korun vyšší. A zatímco u dálnice platíte jen tehdy, když ji hodláte používat, u České televize a Českého rozhlasu musíte podle názoru Fialovy vlády platit za to, že vůbec existují. Je jedno, že nemáte televizi, je jedno, že seriály a filmy sledujete na Netflixu a zprávy čtete na internetu. Stačí mít chytrý telefon. Jen bezdomovci a lidé, kteří se dobrovolně odstřihli od civilizace, se mají šanci vyhnout nechutně vysokým koncesionářským poplatkům.

Ve Sněmovně jsem se pana Fialy přímo zeptala, jestli mu to přijde normální. Ať si představí čerstvě osamostatněnou slečnu nebo mladíka, který se na Českou televizi nedívá a Český rozhlas neposlouchá, a ve své pronajaté garsonce dokonce ani nemá televizi. I takoví lidé jsou povinni platit 2460 korun? A co naopak velké firmy? Podle vlády musí každá z nich zaplatit ČTVRT MILIONU ročně za to, že má zaměstnance s očima a ušima. Co kdyby se některý z nich podíval na Českou televizi místo práce? Co kdyby si náhodou nějaký skladník pustil Český rozhlas, aby se mu lépe rovnaly krabice? Já osobně myslím, že pokud si něco naladí, Český rozhlas to nebude.

Něco o daních vím, přátelé. Velkou část své kariéry jsem měla na starosti jejich výběr. A mohu upřímně prohlásit, že to, co ODS provádí lidem a firmám v této zemi je skryté a falešné zdaňování. Přijde mi to skoro jako mafiánská mentalita „líznout si“ ze všeho co existuje, co funguje, čemu se daří.

Tahle mentalita skončí, to Vám garantuji. Pokud nám pomůžete dostat se zpět do vlády.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



