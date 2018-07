Seďa (ČSSD): Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě

Hlavně starší spoluobčané, kteří čerpají převážnou většinu informací z médií, se proti jinému náboženství vymezují. Schází jim totiž osobní zkušenost, nejen z návštěvy té které země, ale i zkušenost pracovní či studijní. To, co je podstatné a co si lidé vůbec neuvědomují, je skutečnost, že Česká republika je nejen jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, ale že se zde dobře žije. A opět to souvisí s osobní zkušeností z návštěvy té které země. Nikoliv pouze v rámci dovolené a ohraničeného resortu, ale osobní zkušenost ze života místních lidí.

