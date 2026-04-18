Seďa (SOCDEM): Jak je to s péčí řádného hospodáře

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa - Jak je to s péčí řádného hospodáře
Město Uherské Hradiště hospodaří v tomto roce s příjmy ve výši 1,26 miliard Kč a s výdaji 1,79 miliard korun. Plánovaný schodek je ve výši 527,7 milionů Kč bude pokryt z vlastních úspor města a z prodeje akcií. To, že plánovaný schodek bude využit na investice je sice chvály hodné, nicméně je třeba se také zaměřit na to, zda Rada města hospodaří s péči řádného hospodáře.
A tady je problém, zejména s nájmy, které zřejmě město nepotřebuje. Když v roce 2020 město koupilo za 35 milionů korun budovu bývalé KB, mělo ji v plánu využít jako část úřadu. Nestalo se tak a budova chátrá. Daleko horší je situace s využitím prostor Staré radnice. Ty nejsou využívané roky. Podobně je na tom například prostor ve Štěpnicích po opuštěné pobočce České pošty. Letos došlo k opuštění prostor prodejny Hradišťanka či prostor holičství Adam. Ty jsou sice v plánu rekonstruovat, ale otázkou je kdy.
Radnice města by si měla uvědomit, že hospodaří s majetkem jim zapůjčeným občany Uherského Hradiště, a proto je třeba tento majetek zušlechťovat a smysluplně využívat. A pokud to jde, tak ve prospěch služeb pro občany a ke komerčním pronájmům. Nedávno proběhla rekonstrukce současné radnice, ale na historické prostory Staré radnice se roky zapomíná. Proč jsou priority bývalého a současného vedení města takto nastaveny? Proč se nevyužívá k pronájmům současný majetek? Peníze z pronájmů městu opravdu nechybí? Takto si péči řádného hospodáře nepředstavuji.
Ing. Antonín Seďa
Předseda MO SOCDEM
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku