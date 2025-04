Seďa (SOCDEM): Opravdu se není čím chlubit

Politici ODS se chlubí, že ČR zastavila kohoutky od ruské ropy. Ano, ropovodem Družba již do naší země neteče ruská ropa, ale to neznamená, že neteče ropovodem TAL. Kazachstánská ropa může být také ruská, tak jako ropa jiná. Ale nejdůležitější je to, že ropa, dodávaná ropovodem TAL, je výrazně dražší než ta "ruská". A to naší ekonomice neprospěje.

Připomenu, že nejen ropa je dražší, ale i elektrická energie, plyn i suroviny, protože ty dnes nakupujeme přes prostředníky. Například USA mají třikrát až pětkrát nižší cenu elektrické energie, pohonných hmot i plynu. Prostě jejich konkurenceschopnost je někde jinde než ta evropská. Druhým problémem je technologická zaostalost naši země a Evropy obecně. A je třeba si uvědomit, že bez nových technologií z USA či Číny se v budoucnu neobejdeme.

Proto jakékoliv obchodní války s velmocemi, které tyto vyspělé technologie mají, je střelbou do vlastní branky. Podobně je to i s tou ropou, ideologicky přebarvenou. Ve světě vládne ekonomika nad politikou, protože pokud máme peníze, pak můžeme inovovat, zvyšovat svoji bezpečnost, podporovat rozvoj společnosti i chránit životní prostředí. Jak se říká: Bez peněz do hospody nelez. Tohle platí nejen v ekonomice, ale i v politice. Po téměř čtyřech letech vlády současné koalice opravdu se není čím chlubit.

