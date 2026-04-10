Seďa (SOCDEM): Problémy je třeba řešit každý den, nikoli pouze před volbami

10.04.2026 10:21 | Profily PL
autor: PV

Málokdo z politiků má vizi do budoucna. Ovšem bez této vize nelze řešit každodenní problémy občanů či nelze nalézt komplexní řešení na podporu rozvoje města.

Pozitivním příkladem politické vize je revitalizace bývalých kasáren v Uherském Hradišti. Zlínský kraj je na tom z pohledu prosperity regionů výborně neboť obsadil druhé místo. Také Uherské Hradiště je na tom v kvalitě života obcí s rozšířenou působností velmi dobře, protože obsadilo 22. místo v celé České republice. Nicméně toto hodnocení neřeší základní problémy, které jak náš kraj, tak město postihují. A tyto problémy je nutné řešit každodenně, a nikoliv pouze v době blížících se voleb.

Uherské Hradiště se potýká, jako mnoho dalších měst, s úbytkem obyvatel. A to přestože se ve městě staví nové domy a byty. Přitom je zřejmé z pohledu hustoty dopravy ve městě, z pohledu nedostatku parkovacích míst či z pohledu dostupnosti veřejných služeb, že počet obyvatel stoupá. Problémem je, že mnoho nových obyvatel nemá nahlášený trvalý pobyt, na což město a jeho občané doplácejí.

Předně proto, že s poklesem počtu občanů město tratí finance z RUD. Nejen z pohledu své velikosti, ale i z toho, že každý občan s trvalým pobytem přináší přes 25 000 korun do rozpočtu města. Tato obecně platná a radnici známá fakta současnou radniční koalici nechávají klidnými. Protože pokud by tomu tak nebylo, město by přijalo aktivní politiku ve prospěch svých občanů.

Uvedu dva konkrétní příklady. Tím prvním je nízká podpora výstavby městského nájemního bydlení či scházející tlak na developery ohledně podpory bydlení pro občany města na úkor investičních bytů. Tím druhým je nízká finanční podpora obyvatelům a rodinám s trvalým pobytem. Tady existují dva možné způsoby řešení. Lze použít diferencovaný přístup k dani z nemovitosti či výše poplatků. Nebo lze finančně přispívat, ať již motivačně, či slevami pro občany s trvalým pobytem. Výmluvy, že to nejde, neobstojí, protože jiná města nespí a problém řeší.

Ing. Antonín Seďa
předseda MO SOCDEM

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Nahrávky

Co říkáte na obsah zveřejněných nahrávek mezi maďarským ministrem a Kremlem? Pořád fandíte Orbánovi a jeho vládě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ukázkový trénink pro nabrání svalové hmotyUkázkový trénink pro nabrání svalové hmoty Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo

