Sedláček (Národní demokracie): Nabízí se otázka, zda ČT a ČRo vůbec potřebujeme

Je dobře, že se ruší ta daň z vlastnictví TV a rádia, z níž byly placené ČT a ČRo.
To ale nestačí. Tato média se teď přisají na státní rozpočet a budou stále manipulativně vybírat určitá témata a názory. To musíme zastavit.
Nabízí se otázka, zda ČT a ČRo vůbec potřebujeme. V dnešní éře soukromých a digitálních médií mi přijdou nadbytečné a nebránil bych se jejich zrušení.
Pokud vůbec by se měly zachovat, tak razantně zeštíhlit a vyházet všechny takové, jako je Václav Moravec.
