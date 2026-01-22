Sedláček (Národní demokracie): Nabízí se otázka, zda ČT a ČRo vůbec potřebujeme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rušení koncesionářských poplatků.

Je dobře, že se ruší ta daň z vlastnictví TV a rádia, z níž byly placené ČT a ČRo.

To ale nestačí. Tato média se teď přisají na státní rozpočet a budou stále manipulativně vybírat určitá témata a názory. To musíme zastavit.

Nabízí se otázka, zda ČT a ČRo vůbec potřebujeme. V dnešní éře soukromých a digitálních médií mi přijdou nadbytečné a nebránil bych se jejich zrušení.

Pokud vůbec by se měly zachovat, tak razantně zeštíhlit a vyházet všechny takové, jako je Václav Moravec.

