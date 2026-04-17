Sedláček (Národní demokracie): Zastavit stavbu větrníků v ČR, úkol milovníků přírody

17.04.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k větrné energetice.

Úkolem nás všech, kdo chráníme přírodu, je zastavit stavbu větrníků v ČR.

Větrníky nejenže nemají žádný význam z ekonomického a energetického hlediska (bez dotací se ani nevyplatí), ale navíc mohou významně poškodit naši přírodu.

Už teď máme rozhozený malý vodní cyklus tím, že v krajině je řada ploch (asfalt, fotovoltaika, holé pole), které se přehřívají a vytvářejí "komín" horkého vzduchu. Ten dokáže rozpustit oblačnost a způsobit sucha, ale naopak i zesílit bouře s kroupami.

Zatím to ale není tak hrozné, protože se ten komín částečně zmírní chladnějším vzduchem např. z okolních lesů. Pokud by ale plošně vznikly větrníky, může to významně zeslabit vítr (větrníky mu "seberou sílu") a tím se omezí cirkulace a promíchávání vzduchových hmot, což může ty extrémy významně prohloubit.

Teď jde do tuhého. Ministerstvo pro místní rozvoj přestavilo mapu akceleračních zón, kde chce prosadit stavbu větrníků. Ačkoliv je jich méně, než se původně plánovalo, pořád je to řada míst v ČR, kde by byla znehodnocena krajina. To musíme zastavit.

ZDE je odkaz včetně mapy (grafická část - k rozkliknutí dole na stránce):

Doporučuji si to prostudovat, a pokud jsou tyto zóny ve vašem okolí, tak jednak podat do 1. června připomínku na MMR a jednak zalarmovat dotčené obce a jejich obyvatele, aby se proti tomu postavili.

Zdroje:

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/uzemni-rozvojovy-plan/zmena-c-2-uzemniho-rozvojoveho-planu-a-souvisejici

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k větrné energetice.