Sekera (PRO): Odmítáme návrat k praktikám minulosti

V posledních dnech se na veřejnosti objevují informace, které vrhají velmi vážný stín na hnutí Lepší sever, vedené senátorem Janem Paparegou. Spojení s postavami, které mají kořeny v kriminálním podsvětí devadesátých let, je závažnou skutečností, kterou nelze brát na lehkou váhu. Všichni občané Ústeckého kraje, ale i celé České republiky, mají právo na transparentní politiku, postavenou na důvěře, poctivosti a zodpovědnosti vůči veřejnosti. Tyto principy jsou základními pilíři, na kterých musí stát jakákoliv demokratická společnost.

Naše společnost si prošla nelehkým obdobím v devadesátých letech, kdy kriminalita a vliv různých mafiánských struktur byly realitou každodenního života, a to zejména v průmyslových regionech, jakým je i Ústecký kraj. Přestože od té doby uplynulo několik desetiletí, skutečnost, že některé z těchto postav i nadále udržují svůj vliv na politiku a veřejné dění, je zarážející a vyžaduje důsledné řešení.

Politika musí být založena na zodpovědnosti a transparentnosti

Naše politická kultura by měla být vnímána jako morální kompas, který určuje, jakým směrem se společnost ubírá. Jakékoliv spojení s lidmi, kteří mají temnou minulost spojenou s kriminální činností, je pro mne, jako kandidáta do zastupitelstva Ústeckého kraje za stranu PRO, naprosto nepřijatelné. Je naprosto klíčové, aby všichni, kdo se rozhodnou vstoupit do veřejného života, byli plně zodpovědní za své činy a vazby, a to nejen z minulosti, ale i v současnosti. Pochybnosti o financování hnutí Lepší sever ze strany osob s kriminální historií musí být důkladně prošetřeny a objasněny.

V Ústeckém kraji jsme si vědomi řady výzev, kterým naše regionální politika čelí. Právě proto je důležité, aby naše vedení bylo silné, odhodlané a založené na pevných morálních základech. Nesmíme dopustit, aby se z veřejného prostoru stalo místo, kde mají přednost zájmy jednotlivců, kteří mají pochybnou minulost a kteří jsou ochotni jít za svými cíli za každou cenu.

Odmítáme návrat k praktikám minulosti

Strana PRO, za kterou kandiduji, se staví jasně proti jakýmkoliv snahám o návrat k praktikám, které jsme v devadesátých letech zažívali. Kriminalita, vydírání, násilí a vliv mafiánských struktur nemají ve společnosti jednadvacátého století místo. Odpovědná politika musí stát na respektu k zákonům, k pravidlům a k základním hodnotám slušného jednání. Pokud si přejeme, aby naše politika byla skutečně demokratická a sloužila všem občanům, nesmíme tolerovat žádné pokusy o propojení s temnými silami minulosti.

Obzvláště v dnešní době, kdy se mnoho lidí potýká s nedůvěrou vůči politikům a veřejným institucím, je nutné, aby politici vystupovali otevřeně a transparentně. Jakékoliv zatajování informací, nebo dokonce financování z pochybných zdrojů, jen prohlubuje tuto nedůvěru a oslabuje základy, na kterých by měla naše demokracie stát. Každý politik, včetně lídrů hnutí, jako je Lepší sever, by měl být připraven nést zodpovědnost za své jednání a vazby.

Naše vize pro Ústecký kraj

Naší vizí pro Ústecký kraj je budování moderního a prosperujícího regionu, který bude stát na silných základech průhledné a odpovědné politiky. Odmítáme jakékoliv spojení s postavami, které mají temnou minulost, a chceme, aby se Ústecký kraj mohl stát místem, kde bude vládnout spravedlnost, rovné příležitosti pro všechny občany a kde bude politika sloužit výhradně zájmům obyvatel.

Naše politika je a vždy bude založena na poctivosti, transparentnosti a respektu k zákonům. Věříme, že právě tímto přístupem můžeme napomoci tomu, aby se Ústecký kraj rozvíjel a stal se místem, kde se lidé budou cítit bezpečně a kde budou mít důvěru ve své politické představitele.

Závěr

Situace kolem hnutí Lepší sever je varovným signálem, že musíme být obezřetní a důslední při výběru našich politických zástupců. Strana PRO bude vždy hájit zájmy občanů a bude se zasazovat o to, aby se politická scéna očistila od jakýchkoliv vlivů, které poškozují naši demokracii. Je čas, abychom se posunuli vpřed a opustili temné kapitoly minulosti, které do dnešní společnosti nepatří.