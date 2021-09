Senátor Balatka: Za obchod s chudobou je zodpovědná vláda, nikoli Ústavní soud

reklama

Že na to vláda dlouhodobě kašle a raději se věnují populárnějším a jednodušším tématům, jako je například přidávání peněz z našich daní různým skupinám obyvatel před volbami, je fakt. Tak to je. Vláda kašle na naše kraje, vláda kašle na specifické problémy, které tu dlouhodobě máme. Vláda a ministerstva tvoří pravidla, díky kterým je situace taková, jaká je. Problémy s nepřizpůsobivými občany nechává na starostech, městech a jejich občanech. Takovou vládu máme, taková vláda vzešla z voleb 2017. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Velmi mne proto mrzí (pokud to řeknu velmi diplomaticky), ale zase tak moc nepřekvapuje (házet odpovědnost za vlastní chyby a neschopnost na někoho jiného je oblíbený "sport" zejména našeho současného premiéra), že vedení města Sokolov viní za tuto situaci Ústavní soud, jeho rozhodnutí a taky Senát. Je to smutné a prozrazuje to o současném vedení našeho města buď základní neznalost o tom, kdo je za co v tomto státě odpovědný, nebo snahu na někoho tento opravdu palčivý problém hodit. Co se stalo? Ústavní soud zrušil protiústavní část zákona, bezdoplatkové zóny, na základě stížnosti skupiny senátorů podané v roce 2017. Vláda nebyla schopná od roku 2017 situaci řešit, nebyla schopná předložit ani dlouho očekávaný zákon o sociálním bydlení, který vláda má dokonce v programovém prohlášení, nebo navrhnout změnu, která by byla v souladu s ústavou a ústavním pořádkem. Že jsou bezdoplatkové zóny protiústavní a že je některá města zneužívají, je tedy známo opravdu dlouho. Od podání ústavní stížnosti uběhly už 4 roky. Ústavní soud tak dal vládě myslím dostatek času, aby tento problém řešila. Není jeho vinou, že to vláda neudělala.

Je pravda, že Sokolov nepatří mezi města, kde by se bezdoplatkové zóny zneužívaly. To ale nemění nic na tom, že jsou zóny protiústavní a jinde se zneužívají. A rétorika typu "Ústavní soud a Senát dal facku všem slušným občanům" sice asi před volbami může zabírat a odvádět pozornost od skutečných příčin, ale je to lež. Naše regiony už dlouho "fackuje" naše vláda. Bohužel.

Ještě doplňuji několik poznámek pro případné diskutující:

Obchod s chudobou vnímám jako velký problém, se kterým se váže mnoho negativních jevů. Všichni je známe, bydlíme v Karlovarském kraji, který patří spolu s Ústeckým mezi nejpostiženější tímto fenoménem. Bezdoplatkové zóny byly jednou z mála možností měst, jak problém obchodu s chudobou alespoň trochu regulovat. Ale byly protiústavní a problém pouze přehazovaly na jiné, většinou menší obce. Obrovský problém vznikl následně po zavedení bezdoplatkových zón v Sokolově například v nedalekých Bukovanech, kam se nepřizpůsobiví ve velkém množství přesunuli.

Ústavní soud je tu proto, aby na základě podaných stížností kontroloval zákony a platná opatření vlády, jestli jsou v souladu s ústavou a právním pořádkem - nedávno například nezákonná a protiústavní opatření vlády v době covidové krize. Je tu jako kontrolní mechanismus a jeden z pilířů právního státu, aby se vláda a zákony pohybovaly v ústavním rámci. Jeho rozhodnutí nejsou "facky", jeho rozhodnutí se mají respektovat.

S ústavní stížností proti bezdoplatkovým zónám z roku 2017 nemám osobně nic společného - byl jsem zvolen senátorem v roce 2018. Senátoři, kteří stížnost podávali nejsou ze STAN ani od Pirátů.

Příprava zákona, který by řešil tak složitou problematiku jako je situace s obchodem s chudobou je velmi náročná, proto existují ministerstva se stovkami úředníků, která takové zákony připravují. Senát nemá ministerstva a ani prostředky na tvorbu takto složitých zákonů. Úloha Senátu je jiná než vlády. A pokud by se Senát rozhodl investovat prostředky a energii do přípravy takto složitých zákonů, nemá většinu ve Sněmovně, která by takový zákon musela přijmout a schválit. Většinu ve Sněmovně má vláda, proto vládne. A je také za stav zodpovědná. Takže by takový senátní návrh zákona mohl, a pravděpodobně by i skončil "v koši". Jak se děje poměrně často. Současná Sněmovna například hlasy ANO, SPD a KSČM přehlasovala jednohlasné senátní veto stavebního zákona letos v červenci, kdy pro toto veto zákona hlasovali úplně všichni senátoři včetně senátorů za vládní ANO a ČSSD.

Velmi emotivní a zavádějící příspěvek z oficiálních FB stránek města, na který reaguji, je zde. Možná jste ho zahlédli i na profilech některých představitelích města, byl také hojně sdílen a nevybíravě diskutován v sokolovských FB skupinách.

Miroslav Balatka

Zdroj.

Ing. Miroslav Balatka BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Balatka: Koalice nejsou předvolební podvod Okamura (SPD): Ústavní soud podpořil nepřizpůsobivé a byznys s chudobou Ústavní soud: Úprava tzv. bezdoplatkových zón je neústavní Senátor Balatka: Za komunistů bylo líp? Ostnaté dráty, 6000 voltů, minová pole a vojáci se samopaly

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.