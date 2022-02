Senátor Doubrava: Rusko udělalo jediný možný a správný krok

reklama

Začátek tohoto příběhu začal již před několika lety. Právě před čtyřmi lety, v únoru 2018, ukrajinský prezident Petro Porošenko řekl, že se Kreml připravuje na vojenský útok na Ukrajinu. Je to podle Porošenka doloženo přítomností ruských vojsk na hranici s Ukrajinou. A stejné kecy kolují světem dodnes. Např. Deník N v dubnu 2021 uvedl, že v rozhovoru v britských Times řekl velký boss z MI 6 Richard Moore, že Západ Putina varoval před invazí na Ukrajinu a upozornil ho, co by mohlo následovat.

V tisku se objevilo, že pokud Rusko „zaútočí na Ukrajinu" ve větší míře až od listopadu 2021. Od té doby začala cílená dezinformační kampaň USA a NATO, že Rusko se připravuje zaútočit na Ukrajinu. Dokonce uvedli i několik termínů, kdy zaručeně mělo dojít k útoku. Ve skutečnosti došlo k nárůstu incidentů a ostřelování území Doněcké lidové republiky (DPR) a Luhanské lidové republiky (LPR). Zároveň narůstal přísun vojenského materiálu a specialistů ze států NATO.

Jak narůstalo množství incidentů, dělostřeleckého a minometného ostřelování, tím více se rozrůstala dezinformační agenda ze strany USA a NATO, že se ukrajinské jednotky vlastně brání útokům zlých proruských separatistů. To je předstupeň před ještě vyšší eskalací. Lidé začali z oblasti Doněcka utíkat do Ruska. Do konce 21. února šlo o více než 70 000 lidí z jihovýchodní Ukrajiny.

Aby Putin zabránil další eskalaci, podepsal dekret, uznávající nezávislost dvou ukrajinských odtržených regionů, spolu s dohodami o spolupráci a přátelství. V rámci spolupráce vstoupily do obou samostatných doněckých republik ruské jednotky, aby vytvořily nárazníkové pásmo. Chodí mi maily, ukazující zrůdnosti ukrajinských vojáků, v ničem si nezadávajících s německými fašisty za druhé války.

Ti naši „slavní“ politici, kteří se ve své ubohosti jezdí do Kyjeva předvádět, by se měli na ta videa podívat. Měli by si znova prohlédnout ta zvěrstva, páchaná v průběhu Američany řízeného majdanu v Kyjevě, Oděse a dalších místech Ukrajiny. Myslím, že nás naše vládnoucí garnitura má za totální hlupáky. Zřejmě jsou přesvědčeni, že nevidíme, že k poslednímu kroku, uznání obou republik a vyslání vojsk jim na pomoc vyprovokovali Ruskou federaci ti váleční štváči z Ameriky a NATO. Smutné je, že se na tom štvaní podílí i naši představitelé, poukazující na tu drzost RF, že si na svém území dovolí mít své vojáky! No řekněte, není to drzost?

A je tu další vtíravá otázka. Když Američané a NATO rozpoutali válku v Jugoslávii a za cenu tisíců mrtvých civilních obyvatel včetně dětí a starců (viděl jsem to na vlastní oči, byl jsem tam), aby Srbům zabrali Kosovo pro svou válečnou základnu a možná i nastartovali výnosný kšeft pro tu, kterou v době války zachránili před německou smrtí, a tu která se jim s krvavýma rukama tak odvděčila. Jak je možné, že proti nim nikdo nevypisoval sankce? Dvojí metr?

Ano, anexe Kosova je v pořádku, protože ji provedli ti, kteří jí provedli. Pomoc novým republikám, odolávajícím vraždění svých občanů ukrajinskými fašisty, Ruskou federací je zločin. Neslyšel jsem také žádné protesty proti zabírání území Palestiny Izraelem a příkladů by bylo více než dost. Shrnu-li, pak musím říci, že pomoc Ruské federace východním republikám přišla na poslední chvíli, v nejvyšší čas. Musíme ocenit, že prezident Putin čekal do poslední chvíle, než k danému řešení dospěl a rozhodl. Zachránil tak tisíce životů.

