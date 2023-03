Senátor Fischer: Je to pomoc nejenom Ukrajině, ale i pomoc samotnému Rusku

reklama

Vážená paní ministryně, vážený pane náčelníku Generálního štábu, vážený pane předsedající, dámy a pánové, působení sil Ministerstva obrany v zahraničí v tomto případě ve prospěch podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině a také výcvik a poradenství v Nigeru jsme projednávali na výboru včera do velkého detailu. V případě Sahelu nás zajímalo, jaké ponaučení nebo jaké závěry si Ministerstvo obrany odnáší z toho dosavadního působení našich sil v operacích, které na území několika států, včetně na prvním místě Mali, v minulosti jsme tady také projednávali a schvalovali. A zajímalo nás, proč právě Niger? Tak dovolte mi, abych vás krátce jenom seznámil s průběhem diskuse a také upozornil na některé zajímavé momenty z rozpravy týkající se toho vyšetřování válečných zločinů. V případě Sahelu tedy Nigeru mluvíme o rozsáhlých územích, ve kterých státy ztrácejí svoji schopnost, autoritu hlídat a zabezpečovat základní funkce státního uspořádání jako takového. Hranice států přestávají mít význam, nikdo je nedokáže hlídat. Ke slovu dochází migrace, ozbrojený zločin, obchodování s lidmi a obrovské nebezpečí, které z toho plyne pro státy Magrebu – mohli bychom mluvil například o Tunisku a o dalších. A také pro celé Středomoří, a tudíž i pro Evropu. Naše bezpečnost skutečně vyžaduje, abychom neopouštěli Afriku, ale byli tam přítomni nejenom vojensky, ale také politicky, rozvojovými programy a dalšími, abychom vůbec tušili, co se na tomto kontinentu v rozsáhlých územích, které daleko překračují naši běžnou skutečnost, vůbec děje. Do toho se vlamuje působení celé řady mocností. Čínské lidové republiky na prvním místě a Ruské federace na druhém. Jak známo, tak právě Wagnerova skupina, neslavně proslulá nějakými děsivými zločiny, válečnými zločiny na území Ukrajiny, právě v řadě Afrických států dneska působí a vytlačuje každého, kdo by tam chtěl v souladu s mezinárodním právem se závazky státu působit. I to je také jeden z důvodů, proč naši vojáci už nepůsobí na území Mali v současné době. Ale je potřeba ten region neopouštět, protože to, co jsme viděli například na území v Afghánistánu v minulosti, že se tady vytváří politický islamismus, který neváhá k těm největším hrozbám vůči našim zemím, tak to vidíme dneska v Sahelu. Jako kdyby se v tomto regionu koncentrovala islamistická internacionála, když to řeknu s nadsázkou, která plánuje, jak ohrožovat nejenom naše občany, naše podniky nebo naše hospodářské zájmy, ale také naše zájmy politické a především naši bezpečnost. I proto je tak důležité, abychom v tomto smyslu působili tam, kde nás státy pozvou. A tohle je výjimečná příležitost, jak pomoci nejenom s poradenstvím, ale s konkrétní výstavbou ozbrojených sil. Proto nás také zajímalo, kdy budeme moci vyhodnotit naše dosavadní působení v Nigeru, abychom, jak naznačila paní ministryně, mohli jednat také o pokračování v dalším období. Takže toto hodnocení teprve přijde, až naši tam vjedou, ale budeme tomu na výboru věnovat pozornost. A nyní několik slov k tomu vyšetřování na území Ukrajiny, o němž jsme často tady jednali. A tak to jenom krátce shrnu. Způsob, jakým se Rusko postavilo k mezinárodním závazku, kde i svoje vyvlastní závazky naprosto pošlapalo, a nemluvě ani o mezinárodním právu, je tak do nebe volající, že je potřeba Ukrajině pomoci. Pomoci obnovit autoritu vlády práva, pomoci dát občanům naději na spravedlnost. I proto je tak důležité, aby právě naši mohli působit na Ukrajině při vyšetřování těch nejhorších zločinů. Je to totiž dokonce pomoc nejenom Ukrajině, nejenom Ukrajině, je to i pomoc samotnému Rusku, aby nemělo na svém čele v budoucnosti válečné zločince, protože mírová budoucnost pro Rusko přeci vychází také z toho, že pojmenujeme problém. A že budeme volat ty zodpovědné k tomu, aby se zodpovídali před nezávislým soudem. A k tomu přesně slouží vyslání našich specialistů na Ukrajinu, o kterém dnes jednáme na 2 roky pro rok 2023 a pro rok 2024 mluvíme o 15 osobách. Jedině tehdy, když ztotožníme místo činu, oběť, okolnosti, za kterých byla zavražděna, vražednou zbraň nebo stopy vedoucí k pachatelům, jedině tehdy můžeme Ukrajině a vůbec Evropě pomoci k nastolení autority mezinárodního práva. A za oběti se postavit.

I proto vás chci požádat, abyste zvážili a podpořili tento návrh, o kterém dnes jednáme. Včera o něm VZOB jednal dlouho a podpořil ho jednomyslně.

Vážený pane předsedající, děkuji.

