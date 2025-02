Senátor Fischer: Není moudré dávat stranou možnost členství Ukrajiny v NATO

Není moudré dávat stranou možnost členství Ukrajiny v NATO. Začínat jednání s tím, že předem dáme stranou podobné věci, není vůbec prozíravé.

Moskva nemá dostat odměnu za své váleční zločiny. Ale Moskva musí naopak platit, a to třeba formou válečných reparací. Dále nelze připustit, aby došlo k uznání zabraných území, teritoriální integrita Ukrajiny je příliš důležitá jako princip, a to i pro nás. Nakonec za stolem musí být nejen Evropa, ale i USA, protože bez amerických garancí by odstrašení NATO nebylo věrohodné.

I proto je tak důležité Ukrajině dále pomáhat na frontě, aby neustupovala, ale aby byla v pozici síly. Bude-li silná na bojišti, bude to mít příznivý dopad na její možnosti i za jednacím stolem.

Mgr. Pavel Fischer BPP



