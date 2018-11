Senátor Hilšer: Kdyby měl Babiš čisté svědomí, tak tyhle mafiánské praktiky dělat nemusí

Když jsem zde asi před dvěma měsíci v souvislosti s kategorickým odmítnutím syrských dětí napsal, že Andrej Babiš je bezcitný psychopat, strhla se kritika. Někteří za to Babiše chválili. Poznamenal jsem také, že manipulativním bezcitnost tohoto člověka se v konečném důsledku obrátí proti nám, naší společnosti. To jsem ještě netušil, že je Babiš schopen "schovávat" svého syna na Krymu. Můžeme si o tom myslet cokoliv, ale kdyby měl Babiš čisté svědomí, tak tyhle mafiánské praktiky dělat nemusí. Nechci druhého Mečiara v České republice. Nechci bosse za premiéra. Chci slušného člověka. To přeci není tak nenormální požadavek?

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV