Senátor Hraba: Navrhujeme ochranu hotovosti a české koruny

26.03.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu na ústavní ochranu hotovosti i měny

Senátor Hraba: Navrhujeme ochranu hotovosti a české koruny
Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Ptáte se mě, jak pokračují práce na ochraně hotovosti. Tak zrovna tento týden jsme přešli do další fáze – společně jsme jako skupina senátorů v čele s paní doktorkou Kovářovou podali návrh na ústavní ochranu jak hotovosti, tak i naší měny. V návrhu jsou zapracovány připomínky, které padaly během všech důležitých debat, jež jsme za poslední roky v tomto tématu vedli.

A proč ústavně ochránit hotovost?

Protože nejde jen o peníze. Jde o svobodu volby. O právo každého z nás rozhodnout se, jak budeme nakládat se svými prostředky: bez závislosti na technologiích, bez nutnosti být neustále „připojeni“ a bez rizika, že nám někdo tuto možnost jednou jednoduše vypne. Zkrátka jde o svobodu, bezpečí a ochranu soukromí. I v souvislosti postupujícími plány na „digitální euro“ (CBDC) je to velmi důležité.

Hotovost je pojistka. Pojistka proti výpadkům systémů, proti kybernetickým hrozbám, ale i proti přehnané kontrole. V krizových situacích, ať už jde o blackouty, přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, je to často právě hotovost, která jako jediná funguje.

A koruna česká?

Ta je symbolem naší ekonomické suverenity. Umožňuje nám reagovat na vývoj ekonomiky podle našich potřeb, ne podle rozhodnutí od stolu někde jinde. Udržet si vlastní měnu znamená mít nástroj, jak chránit stabilitu, konkurenceschopnost i životní úroveň našich občanů.

Neříkám, že se nemáme rozvíjet, digitalizovat a využívat moderní technologie. Naopak. Ale vedle toho musíme zachovat i jistotu. Právě Ústava má chránit to, co je pro stát a občany klíčové. A dostupnost hotovosti i existence vlastní měny mezi tyto jistoty bezpochyby patří.

Teď nás čeká další fáze: otevřená debata napříč politickým spektrem. Věřím, že se nám podaří najít shodu na tom, že svoboda volby a ekonomická suverenita nejsou přežitek, ale hodnoty, které má smysl chránit i pro budoucí generace.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Senátor Hraba: Navrhujeme ochranu hotovosti a české koruny

19:05 Senátor Hraba: Navrhujeme ochranu hotovosti a české koruny

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu na ústavní ochranu hotovosti i měny