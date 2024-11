Senátor Hraba: Vzhůru do nové reality

Gratuluji Donaldu Trumpovi k vítězství v prezidentských volbách! Tento výsledek je dobrou zprávou pro USA i pro nás. Výsledek voleb je i tolik potřebným budíčkem pro celý náš kontinent. Musíme se konečně probudit z růžového snu a čelit realitě. Realitě, ve které nevyhrává ten, kdo má na všechno papír, na všechno regulaci, na všechno nic neříkající prohlášení. Realitě, ve které vyhrává ten, kdo je silnější.

Hleďme si především nás samotných. Přestaňme se snažit zachraňovat svět, který od nás záchranu ani neočekává ani nepotřebuje. To je náš úkol - připravit se na realitu, že nikdo si kvůli nám ruce pálit nebude.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 10669 lidí

Tyto volby jsou obrovskou porážkou „woke“ ideologie, která ohrožuje základy naší západní civilizace, ale především naši svobodu a bezpečnost. Poražení jsou zelení ideologové, kteří chtějí „chránit planetu“ pomocí štosů papírů, házení klacků pod nohy lidem a firmám, pomocí byrokratické centrálně plánované ekonomiky.

Obrovská výhra nad vítači migrantů. To musí být jasný popud i pro nás v Evropě. Celá západní civilizace se musí opevnit (doslova) před nekompatibilními příchozími, kteří se na výdobytcích naší civilizace chtějí přiživit.

Pro nás teď bude pochopitelně důležité sledovat to, co se stane. Ovšem mnohem zajímavější bude sledovat to, co se nestane. Tedy vsadím se, že naprostá většina z toho, před čím jeho odpůrci ve snaze jej pošpinit „varovali“.

Rozvíjejme pevné spojenecké vztahy se Spojenými státy. Náš svět potřebuje silného lídra v čele USA. Lídra, který bude umět konflikty hasit a také konfliktům předcházet. A věřím, že Donald Trump takovým lídrem - opět - bude. Buďme mu v tom nápomocni.

Tak vzhůru do nové reality.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



