Senátor Láska: Můj příběh s Alzou

Když já si na tomhle hodně musel potrénovat nervy, tak vy se alespoň pobavte.
Příběh k neuvěření aneb smějeme se s Alza.cz
Úvod
Rozhodli jsme se s přítelkyní vyměnit v bytě starou vestavnou troubu a varnou desku. Dne 1. 4. jsme vybrali příslušný model na Alza.cz, při objednávce pečlivě zaškrtli službu montáž nového přístroje a demontáž a odvoz starého přístroje, všechno zaplatili a těšili se na novou dimenzi pečení a vaření.
Díl první
Alza nahlásila doručení druhý den 2. 4. mezi 8.15 a 10.15. Zařizuju si na dopoledne home office a v 9.30 je zásilka od Alzy na místě. Když doručovatelé nakládají přístroje a bez jakéhokoliv vybavení je vezou k bytu, tak se nesměle zeptám, jak to budou instalovat bez vybavení. Dávají mi odpověď, které jsem se bál: „My máme zadání jenom doručit za dveře bytu“. A ukazují mi jejich úkolový list.
Konstatuji, že tomu tak je. Nechám je složit troubu za dveřmi a odjet.
Volám Alzu. Milá slečna mi sděluje, že vše ihned prověří a ozvou se mi. Ještě večer mi přichází od Alzy mail s omluvou, satisfakční poukázkou na slevu 660 korun a sdělením, že k montáži přijedou druhý den, 3. 4. mezi 8.00 a 10.00. Zařizuju si opět homeoffice a čekám.
Díl druhý
3. 4. nikdo nepřijel, nevolal a v 10.27 mi přichází sms od Alzy, že upravili termín montáže na 4. 4. mezi 8.00 a 10.00. Bohužel to je sobota, musím odjet pryč, a tak přítelkyně odkládá odjezd za rodiči na Velikonoce a čeká ona.
Díl třetí
4. 4. nikdo nepřijel, nevolal a v 10.35 přichází sms, že upravují termín montáže na 7. 4. mezi 8.00 a 10.00. Dost naštvaný volám na Alzu. Zvedne mi to milá slečna. Střídavě zvýšeným hlasem ji sděluji své rozhořčení a zároveň se omlouvám, že to schytává právě ona, ač vím, že za to nemůže. A drze si v touze po spravedlnosti říkám o další slevu. Večer přichází email, že mi žádnou slevu nedají, neb je to moje chyba, protože mi prý doručovatelé volali a já to nebral. A ať koukám být 7. 4. doma. Kontruju, že na svém telefonu žádný zmeškaný hovor nemám a při prvním doručování se mi bez problému dovolali. Nereagují. Tedy znovu píšu, že 7. 4. nebude nikdo doma a ať doručí 8. 4. A pro jistotu přidávám telefon na přítelkyni. Slibují namontovat 8. 4. mezi 8.00 a 10.00
Díl čtvrtý
Tentokrát toužebně čeká na montáž přítelkyně. Nikdo nepřijede, Nikdo nevolá ani jí ani mně. A v 10.39 přichází sms, že upravili termín montáže na 9. 4. mezi 8.00 a 10.00. Píšu poměrně nasraný email Alze, že si prostě myslím, že si ze mě dělají prdel a že jsem opravdu napjatý, co bude dál. Odpovídají tentokrát útočně, že jejich doručovatelům opět nikdo nebral telefon a jestli teda nebudu doma toho 9. 4., tak že už na to kašlou a nic mi montovat nebudou. Nereaguju a čekám, co se stane 9.4.
Díl pátý
9. 4. v 9.30 mi volá neznámé číslo. Rozechvěle přijímám a na druhé straně se hlásí doručovatel Alzy. Mám srdce až v krku a slzy se mi tlačí do očí. Ono to fakt asi bude. Doručovatel mi trochu znuděně sděluje, že mi jede namontovat ty dvě televize. Sděluju mu, že se jedná o montáž vestavné trouby. Na to mi odpoví, že to on nedělá, že na to musí být eletrikář a že to nahlásíl na dispečinku. Večer přichází email, že „došlo k chybě na nakládce“ a nově budou doručovat 10. 4. mezi 8.00 a 10.00. To je pátek, kdy s přítelkyní nejsme ani jeden doma. Rezignovaně dpovídám, že
10. 4. nebude nikdo doma a ať doručují až v pondělí.
Díl šestý
10. 4. mi v deset hodin volá přítelkyně, že jí volali doručovatelé Alzy, že jedou na tu montáž trouby! Prý byli strašně milí a dokonce si vyslechli se zájmem celou tuhle story a přijali sdělení, že nejsme doma a že jsme to Alze sdělovali. Domluvili se s ní, že tedy zařídí nový termín montáže 14. 4. Ještě týž den přichází obligátní sms, že upravili termín montáže na 14. 4. mezi 8.00 a 10.00. Ani nevím proč, ale zařizuju si na ten den home office a čekám.
Díl sedmý
14. 4. nikdo nevolá, nikdo nepřijel. Tedy po 10 hodině odjíždím na přednášku. Když to kolem 12. hodiny končím a podívám se na telefon, je na něm děsivá zpráva z 11.30. Zní: „Za patnáct minut jsme u vás. Alza“. Okamžitě volám zpět, ale nikdo mi to nebere. S výčitkama, že „jsem prosral jedinečnou příležitost“, jedu zpátky domů. Když přijdu domu, najdu tam dva maníky, jak nám montují vestavnou troubu. Když jsem jim to nevzal já, zavolali přítelkyni, která byla naštestí doma.
Závěr
Máme novou vestavnou troubu. Ale zatím pořád, když ji zapínám, proběhne mi divná vlna zimnice po zádech
Mgr. Václav Láska
