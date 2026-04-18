Senátor Láska: Můj příběh s Alzou

19.04.2026 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákupu vestavěné trouby u obchodu Alza.

Senátor Láska: Můj příběh s Alzou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Václav Láska

Když já si na tomhle hodně musel potrénovat nervy, tak vy se alespoň pobavte.

Příběh k neuvěření aneb smějeme se s Alza.cz

Úvod

Rozhodli jsme se s přítelkyní vyměnit v bytě starou vestavnou troubu a varnou desku. Dne 1. 4. jsme vybrali příslušný model na Alza.cz, při objednávce pečlivě zaškrtli službu montáž nového přístroje a demontáž a odvoz starého přístroje, všechno zaplatili a těšili se na novou dimenzi pečení a vaření.

Díl první

Alza nahlásila doručení druhý den 2. 4. mezi 8.15 a 10.15. Zařizuju si na dopoledne home office a v 9.30 je zásilka od Alzy na místě. Když doručovatelé nakládají přístroje a bez jakéhokoliv vybavení je vezou k bytu, tak se nesměle zeptám, jak to budou instalovat bez vybavení. Dávají mi odpověď, které jsem se bál: „My máme zadání jenom doručit za dveře bytu“. A ukazují mi jejich úkolový list.

Konstatuji, že tomu tak je. Nechám je složit troubu za dveřmi a odjet.

Volám Alzu. Milá slečna mi sděluje, že vše ihned prověří a ozvou se mi. Ještě večer mi přichází od Alzy mail s omluvou, satisfakční poukázkou na slevu 660 korun a sdělením, že k montáži přijedou druhý den, 3. 4. mezi 8.00 a 10.00. Zařizuju si opět homeoffice a čekám.

Díl druhý

3. 4. nikdo nepřijel, nevolal a v 10.27 mi přichází sms od Alzy, že upravili termín montáže na 4. 4. mezi 8.00 a 10.00. Bohužel to je sobota, musím odjet pryč, a tak přítelkyně odkládá odjezd za rodiči na Velikonoce a čeká ona.

Díl třetí

4. 4. nikdo nepřijel, nevolal a v 10.35 přichází sms, že upravují termín montáže na 7. 4. mezi 8.00 a 10.00. Dost naštvaný volám na Alzu. Zvedne mi to milá slečna. Střídavě zvýšeným hlasem ji sděluji své rozhořčení a zároveň se omlouvám, že to schytává právě ona, ač vím, že za to nemůže. A drze si v touze po spravedlnosti říkám o další slevu. Večer přichází email, že mi žádnou slevu nedají, neb je to moje chyba, protože mi prý doručovatelé volali a já to nebral. A ať koukám být 7. 4. doma. Kontruju, že na svém telefonu žádný zmeškaný hovor nemám a při prvním doručování se mi bez problému dovolali. Nereagují. Tedy znovu píšu, že 7. 4. nebude nikdo doma a ať doručí 8. 4. A pro jistotu přidávám telefon na přítelkyni. Slibují namontovat 8. 4. mezi 8.00 a 10.00

Díl čtvrtý

Tentokrát toužebně čeká na montáž přítelkyně. Nikdo nepřijede, Nikdo nevolá ani jí ani mně. A v 10.39 přichází sms, že upravili termín montáže na 9. 4. mezi 8.00 a 10.00. Píšu poměrně nasraný email Alze, že si prostě myslím, že si ze mě dělají prdel a že jsem opravdu napjatý, co bude dál. Odpovídají tentokrát útočně, že jejich doručovatelům opět nikdo nebral telefon a jestli teda nebudu doma toho 9. 4., tak že už na to kašlou a nic mi montovat nebudou. Nereaguju a čekám, co se stane 9.4.

Díl pátý

9. 4. v 9.30 mi volá neznámé číslo. Rozechvěle přijímám a na druhé straně se hlásí doručovatel Alzy. Mám srdce až v krku a slzy se mi tlačí do očí. Ono to fakt asi bude. Doručovatel mi trochu znuděně sděluje, že mi jede namontovat ty dvě televize. Sděluju mu, že se jedná o montáž vestavné trouby. Na to mi odpoví, že to on nedělá, že na to musí být eletrikář a že to nahlásíl na dispečinku. Večer přichází email, že „došlo k chybě na nakládce“ a nově budou doručovat 10. 4. mezi 8.00 a 10.00. To je pátek, kdy s přítelkyní nejsme ani jeden doma. Rezignovaně dpovídám, že

10. 4. nebude nikdo doma a ať doručují až v pondělí.

Díl šestý

10. 4. mi v deset hodin volá přítelkyně, že jí volali doručovatelé Alzy, že jedou na tu montáž trouby! Prý byli strašně milí a dokonce si vyslechli se zájmem celou tuhle story a přijali sdělení, že nejsme doma a že jsme to Alze sdělovali. Domluvili se s ní, že tedy zařídí nový termín montáže 14. 4. Ještě týž den přichází obligátní sms, že upravili termín montáže na 14. 4. mezi 8.00 a 10.00. Ani nevím proč, ale zařizuju si na ten den home office a čekám.

Díl sedmý

14. 4. nikdo nevolá, nikdo nepřijel. Tedy po 10 hodině odjíždím na přednášku. Když to kolem 12. hodiny končím a podívám se na telefon, je na něm děsivá zpráva z 11.30. Zní: „Za patnáct minut jsme u vás. Alza“. Okamžitě volám zpět, ale nikdo mi to nebere. S výčitkama, že „jsem prosral jedinečnou příležitost“, jedu zpátky domů. Když přijdu domu, najdu tam dva maníky, jak nám montují vestavnou troubu. Když jsem jim to nevzal já, zavolali přítelkyni, která byla naštestí doma.

Závěr

Máme novou vestavnou troubu. Ale zatím pořád, když ji zapínám, proběhne mi divná vlna zimnice po zádech

Mgr. Václav Láska

Psali jsme:

Půjdou po Orbánovi. Zahradil varuje: Může to skončit procesy
Knížák udeřil na Pavla: Usurpuje si právo na pravdu. Stydím se za něj
Trump po krizi udeřil: NATO? K ničemu. Papírový tygr
Hrad, ples a „rusobijci“. Příběh Demetrashvili rozjel sítě

Trestní odpovědnost

Hodně se mluví o jejím snížení, co jsem pochopil, i vy jste pro. Ale jestli k ní má dojít, nemělo by to přinést pro mladistvé i nějaká práva, která teď nemají? Třeba, že by mohli dřív volit, nebo pít pivo (ne že by zrovna toto bylo dobré, ale jde o princip). Není také paradox, že se na jedná straně ...

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

15:29 Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

Dnem vítězství je 9. květen. Svoboda přišla až toho rána. Do Prahy a nejen sem. Přinesla nám ji Rudá…