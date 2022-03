Senátor Láska: Největším kolaborantským politickým uskupením v ČR je Trikolora

reklama

Tohle bude těžké téma, ale mám potřebuju o něm napsat: rusky mluvící lidé žijící v Česku. Popíšu vám dva existující negativní trendy. Oba jsou nebezpečné a bude pro nás hodně důležité najít mezi nimi správnou cestu.

Pohled první:

Nepochybuji o tom, že rusky mluvící lidé se u nás mohou a budou stávat cílem určité agrese. Útoky můžou mít různé podoby a motivaci. Od verbálních útoků od lidí frustrovaných ze své bezmoci udělat cokoli s bezprávím a násilím na Ukrajině („aspoň tedy vynadám Rusovi v tramvaji”), až po fyzické útoky lidí, kteří prostě agresivní jsou, mají stále potřebu někoho mlátit a situace na Ukrajině jim dává možnost si svou agresi vybít „zdánlivě legitimně“. Pro první mám pochopení, pro druhé ani náhodou. Ale ani jedno nemůžeme akceptovat.

Nikdo není viníkem jen na základě toho, že mluví nějakou řečí nebo má nějakou národnost. Každého je třeba posuzovat jen na základě jeho činů či jeho skutečných názorů. A mám dost ruských přátel, kteří jsou nešťastní z toho, co země jejich původu páchá na Ukrajině. Stydí se a snaží se pomáhat, co jim síly stačí. Ale registruju i pár známých, kteří to vidí jinak. A pro ty bych opravdu měl jedno doporučení: pokud má kdokoli z cizinců názor, že to, co činí Putin na Ukrajině je správné, a je na to třeba i hrdý, měl by skutečně velmi vážně zvážit odchod z naší země.

Pohled druhý:

Ruská propaganda našla nový způsob svojí prezentace. Sociálními sítěmi se šíří nepravdivé zprávy o tom, jak ať už Češi nebo Ukrajinci vraždí na potkání Rusy nebo Bělorusy. Snaží se tak odvádět pozornost od zvěrstev, které páchají ruští vojáci na Ukrajině, směrem k narativu, kdy vraždí a zabíjí naopak Ukrajinci a s nimi i Češi. Zajímavé je, že největšími šiřiteli těhle lží jsou voliči Trikolory nebo Volného bloku.

Je logické, že k něčemu takovému muselo dojít. Ruská propaganda použila proti Ukrajincům tohle know-how už v rámci vojenské agrese. Je jasné, že se o něj pokusí i v zemích, které Ukrajinu podporují. A že tuhle propagandu aktivně šíří někteří čeští občané je pro mě důkazem, že zrádci jsou v každé době a každé zemi.

A dovolte mi otevřeně říct, že v současné době je největším kolaborantským politickým uskupením v České republice Trikolora.

Najít cestu mezi těmhle dvěma nebezpečnými tendencemi bude těžké. Kdo se o to pokusí, dostane asi naloženo z obou stranu. Ale prosím, zkusme to. Myslím, že máme na to nepropadnout nízkým pudům a zároveň rozpoznat a odmítnou propagandu válečného agresora. Díky vám všem, kdo se o to pokusíte.

