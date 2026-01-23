Senátor Růžička: Dobře ví, že by jí Ukrajinka stejně ruku nepodala

Je to sice tenis v Melbourne, ale takových situací uvidíme za pár týdnů při olympiádě mnohem víc. Ruska, která hraje jako "neutrální hráčka", se utkala s Ukrajinkou. Prohrála a naštvaně odchází bez podání ruky. Dobře ví, že by jí Ukrajinka stejně ruku nepodala. Rozhodnutí některých sportovních federací nechat Rusy startovat na OH jako "neutrální sportovce," je ostudné. Není větší politikum než sport! Vzpomeňme na zápasy našich hokejistů s SSSR ještě dlouho po roce 1968. A tohle je mnohem horší. Tady chtějí Rusové zlikvidovat celý národ. Zatím ho systematicky vyvražďují...
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.