Senátor Růžička: Dobře ví, že by jí Ukrajinka stejně ruku nepodala

25.01.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ruským sportovcům.

Senátor Růžička: Dobře ví, že by jí Ukrajinka stejně ruku nepodala
Foto: ČT24
Popisek: Senátor Jiří Růžička v pořadu Interview ČT24

Je to sice tenis v Melbourne, ale takových situací uvidíme za pár týdnů při olympiádě mnohem víc. Ruska, která hraje jako "neutrální hráčka", se utkala s Ukrajinkou. Prohrála a naštvaně odchází bez podání ruky. Dobře ví, že by jí Ukrajinka stejně ruku nepodala. Rozhodnutí některých sportovních federací nechat Rusy startovat na OH jako "neutrální sportovce," je ostudné. Není větší politikum než sport! Vzpomeňme na zápasy našich hokejistů s SSSR ještě dlouho po roce 1968. A tohle je mnohem horší. Tady chtějí Rusové zlikvidovat celý národ. Zatím ho systematicky vyvražďují...

Mgr. Jiří Růžička

  • BPP
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konečná: Pro tuto šílenou větu hlasovali čeští europoslanci
Urbanová (STAN): Pokroucené argumenty i zjevné lži zemědělské lobby
Holec naznačil, co by při druhém mandátu Pavla mohlo přijít
Schillerová (ANO): Vážení přátelé, hlásím, že Stanjurův rozpočet je opravený

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Růžička

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Mají Rusové závodit na olympiádě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Mohu vás poprosit, abyste váš komentář více rozvedl?

Dobrý den, zaujal mě vás článek, kde se zabýváte dost podstatnými problémy. Jde o tento článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Gregor-Motoriste-Pro-rodice-deti-ucitele-a-me-vrstevniky-785661. V něm píšete i toto: Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 44 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Panebože, to je vůl, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseKarle , 25.01.2026 13:00:40
jestli na Ukrajině někdy někdo někoho systematicky vyvražďoval, tak to byli právě Ukrajinci, kteří pobíjeli spoluobčany ruské národnosti, případně rusky mluvící. I dnes Ukrajinci posílají své drony velice často na civilní cíle v Rusku.

|  13 |  0

Další články z rubriky

Kolovratník (ANO): Náš cíl - fungující stát, který lidem pomáhá, ne je zatěžuje

18:12 Kolovratník (ANO): Náš cíl - fungující stát, který lidem pomáhá, ne je zatěžuje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nadcházejícím čtyřem rokům vlády.