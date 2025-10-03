Senátor Smoljak: Kdy nastaly největší propady občanské spokojenosti?

04.10.2025 8:22

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.

Senátor Smoljak: Kdy nastaly největší propady občanské spokojenosti?
Foto: Repro ČRo Plus - Youtube kanál
Popisek: David Smoljak

Tak je to tady - volební den.

  • Asi všechno už bylo řečeno, všechny argumenty vyřčeny. Nakonec zřejmě rozhodne, kolik lidí chce za každou cenu nějakou změnu, ať už přinese cokoli.
  • V tomhle ohledu mě nepřestává fascinovat jedno dlouhodobé šetření, které už přes třicet let dělá STEM.
  • To šetření měří spokojenost lidí se svým životem a zároveň s vnímáním věcí veřejných.

Výsledek je ohromující.

  • Zatímco se svou životní situací je drtivá většina lidí spokojená, stav společnosti často hodnotí úplně opačně.
  • Na počátku se přitom tyto dvě perspektivy od sebe příliš nelišily. Ale v roce 1997 se obě křivky od sebe začaly diametrálně vzdalovat.

Kdy nastaly největší propady občanské spokojenosti?

  • 1997 - 2000 - pád Klausovy vlády + opoziční smlouva
  • 2009 - 2014 - globální finanční krize
  • 2020 - 2024 - Covid + válka na Ukrajině

Nejzajímavější na celé věci je, že přes tyto propady osobní spokojenost lidí po celou dobu průzkumu prakticky nepřetržitě stoupá. V loňském roce dosáhla dokonce jedno z nejvyšších čísel - 82 %!

  • Spokojenost se stavem společnosti ale naopak v posledních pěti letech spadla na historická minima.
  • Zdá se, že jsme společností spokojených lidí hluboce přesvědčených o své nespokojenosti.
  • Často se říká, že o výsledku voleb rozhoduje pohled do peněženky. Z dostupných údajů se ale zdá, že mnohem víc rozhoduje pohled do feedu sociálních sítí v mobilním telefonu.

Přeji všem hezké dny. A snad pravda a láska nakonec zvítězí nad ruskými trolly a americkými a čínskými algoritmy. 

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
Projev

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.