Senátor Smoljak: Kdy nastaly největší propady občanské spokojenosti?

Tak je to tady - volební den.
- Asi všechno už bylo řečeno, všechny argumenty vyřčeny. Nakonec zřejmě rozhodne, kolik lidí chce za každou cenu nějakou změnu, ať už přinese cokoli.
- V tomhle ohledu mě nepřestává fascinovat jedno dlouhodobé šetření, které už přes třicet let dělá STEM.
- To šetření měří spokojenost lidí se svým životem a zároveň s vnímáním věcí veřejných.
Výsledek je ohromující.
- Zatímco se svou životní situací je drtivá většina lidí spokojená, stav společnosti často hodnotí úplně opačně.
- Na počátku se přitom tyto dvě perspektivy od sebe příliš nelišily. Ale v roce 1997 se obě křivky od sebe začaly diametrálně vzdalovat.
Kdy nastaly největší propady občanské spokojenosti?
- 1997 - 2000 - pád Klausovy vlády + opoziční smlouva
- 2009 - 2014 - globální finanční krize
- 2020 - 2024 - Covid + válka na Ukrajině
Nejzajímavější na celé věci je, že přes tyto propady osobní spokojenost lidí po celou dobu průzkumu prakticky nepřetržitě stoupá. V loňském roce dosáhla dokonce jedno z nejvyšších čísel - 82 %!
- Spokojenost se stavem společnosti ale naopak v posledních pěti letech spadla na historická minima.
- Zdá se, že jsme společností spokojených lidí hluboce přesvědčených o své nespokojenosti.
- Často se říká, že o výsledku voleb rozhoduje pohled do peněženky. Z dostupných údajů se ale zdá, že mnohem víc rozhoduje pohled do feedu sociálních sítí v mobilním telefonu.
Přeji všem hezké dny. A snad pravda a láska nakonec zvítězí nad ruskými trolly a americkými a čínskými algoritmy.
