Senátor Smoljak: Vláda by měla pokračovat konzistentně. Ale nebude

Česko není děcko!
Znáte to. Malé děti procházejí složitým obdobím poznáváním světa i sebe sama, kdy vzdorují, trucují a neustále mění své postoje.
Dospělí lidé by ale měli být konzistentní. Tím spíš, když si je voliči zvolili do vedení své země.
Snažil jsem se to na půdě Senátu vysvětlit zástupcům vlády, když jsme probírali poslední summit EU, který jednal o půjčce pro Ukrajinu.
Summit, na kterém jsme se chtěli zdůraznit, že Česko není druhé Maďarsko, nebo Slovensko.
Ale dopadlo to jako vždycky.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
