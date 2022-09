Senátor Václavec: Vaše vláda postupuje zatím naprosto chaoticky

reklama

Moc děkuji za slovo, paní předsedající, vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři, vážený pane předsedo vlády Fialo, v nepřítomnosti, vážený pane ministře Síkelo, v nepřítomnosti, vážený pane ministře Jurečko, v nepřítomnosti.

Omlouvám se za tento úvod, ale musím to udělat, protože jsem si dělal vystoupení na to, že tady bude vláda, to vystoupení je k té vládě, která tady není. Samozřejmě, stejně jako paní předsedající, moc děkuji, že si našli chvilku a přišli aspoň na chvilku mezi nás. Moc si toho vážím, opravdu.

Teď bych dal ještě jedno upozornění. Opravdu jsem to chystal pro kolegy, když tam je „vy“, není to pro vás senátory, které mám všechny strašně rád, je to opravdu pro vládu.

Je to již rok, co jsme zejména od pana premiéra slyšeli, jak dá Česko dohromady. Slyšeli jsme kritiku vlády, jak byla nehospodárná, jak hlavně absolutně nezvládala pandemii koronaviru, jak se během ní chovala chaoticky, jak špatně komunikovala, přijímala špatná rozhodnutí, jak jste vy, tak to myslím, přicházeli s plány, které vláda nejdřív odmítla, ale aby je pak přijala a vydávala za své. Na tom jste deklarovali, jak vy umíte řídit zemi a hlavně zvládat krize. Voličům jste pak spolu se současnými partnery slíbili, že vrátíte zemi budoucnost.

Dnes vidíme, že je to všechno jinak, a přáli bychom si, abychom měli minulost. Minulost, kde jsou stabilní ceny energií, ceny potravin, kde máme vládu, které jde o své občany, umí vládnout během krizové situace. Bohužel tomu tak není. Vaše vláda postupuje zatím naprosto chaoticky. Nejprve odmítá plošná řešení, odmítá zastropování cen energií, hledá cílenou pomoc, hledá speciální tarif, ovšem tak dlouho, že se parametry předpokládané pomoci stále mění. Do toho přijde spousta knížecích rad o svetrech a šetření.

Anketa Chcete, aby soud uznal Babiše vinným za Čapí hnízdo? Chci 1% Nechci 90% Nechám to na rozhodnutí soudu 6% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7475 lidí

Po probuzení, kdy jste pochopili, že situace je více než vážná, zavádíte konečně onu plošnou pomoc a zastropujete ceny. Moc díky za to, i když strop je stále vysoký, je vyšší než třeba než u sousedního Slovenska. Občané jsou z vaší dosavadní komunikace zmateni, přiznejme si, že veškerá pomoc občanům byla dosud nulová. Firmy začaly omezovat provoz, připravují se na uzavření, příp. stěhování svých provozoven do zahraničí, jak jsme zvyklí v našem polském pohraničí. Nervozita mezi obyvateli je obrovská.

Faktem je, že právě vaše dlouhodobá nečinnost a laxnost může za současný stav věci. Lidem jste naslibovali, jak budete umět zvládat cokoliv, co se stane, ale realita je jiná. Minulá vláda při prvním nárůstu cen energií v listopadu a prosinci zareagovala snížením DPH na nulu. Od té doby jste v regulaci ceny mimo kritiky tohoto kroku neudělali nic. A tak cena elektrické energie a plynu šla nahoru. Okolní státy již dávno zastropovaly cenu, příkladem je Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Estonsko, Rumunsko, Slovensko. A také tím víceméně úspěšně krotí inflaci, což u nás při 17,2 procenta nelze říci.

V přepočtu na kupní sílu máme jen díky tomu v současné době nejdražší elektřinu v EU a pátý nejdražší plyn v EU. Jen kvůli vaší dosavadní neschopnosti konat chudne až 80 procent českých domácností. Doufám, že zastropování je jen první vlaštovkou, že výše stropu bude ještě snížena, případně to bude doplněno snížením DPH na 8 procent, což je výše, se kterou souhlasí v této krizi i Evropská komise. Pro stát vzhledem k trojnásobným cenám bude i tak výběr DPH stejný.

Prosím o zavedení do připravovaného energetického zákona rovněž novou, pro náš stát závaznou cenotvorbu energií pro občany i firmy, pracující na území ČR, která bude odrážet výrobní náklady v naší zemi, distribuční náklady a přiměřený zisk. Pak se jistě dostaneme v současné době do 4 korun za kilowatthodinu. V této krizi není doba na to, aby měl ČEZ gigantické zisky z peněz našich občanů a my jsme mu je pak zpětně zdaňovali.

Začněte tak, prosím, v tomto něco dělat. Je před vámi hodně práce, ztratili jste více než půl roku oproti okolním státům. Je třeba zasáhnout i do vysokých cen potravin, minimálně snížením DPH na základní potraviny na 5 %. Prosím, reagujte dříve, občané chudnou a jsou nervózní. Spolu sice vracíte Česku budoucnost, ale v tomto průšvihu jsme společně, je třeba něco dělat pro občany ČR. Jste vládou ČR. Znovu se omlouvám za to „jste“, bylo to určeno kolegům.

Děkuji za pozornost.

