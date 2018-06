Senátor Valenta: Buzerace nejmenších živnostníků je neuvěřitelná

Buzerace těch nemenších živnostníků je někdy opravdu do nebe volající. Nejde to nazvat jinak než cílenou šikanou a snahou o jejich likvidaci.

„Poďobaný kontrolor“, jak ho dle vzezření popsala majitelka bazárku s oblečením, ji nachytal na tom, že mu nevnutila účtenku za desetikorunovou položku, kterou přitom on sám odmítl. I když ji do systému EET zadala a odeslala, nic jí to není platné. Za to, že vyslyšela přání maskovaného inspektora a nechala ho odejít bez desetikorunové účtenky, má zaplatit 15 tisíc korun pokuty.

Je toto vůbec normální? Není mi dost dobře jasné, proč se tento jedinec zaměřil na tak „malou rybu“, jako je majitelka bazárku, kde prodává jednotlivé artikly za směšné částky – převážně v rozmezí 5-10 korun? Musel přece vědět, že tady se velké podvody opravdu odehrávat nemohou.

Kromě toho mu muselo být jasné, že taková pokuta může bazárek, který slouží sociálně slabším lidem, zlikvidovat. To si opravdu necháme zničit drobné podnikání v naší zemi?

