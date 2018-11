Senátor Valenta: Tyto mafiánské praktiky nás posouvají hluboko do totalitní minulosti

Pokud článek uvádí pravdu, pak jde o velmi závažné informace! Co je to za otce, který "odklidí" na Krym svého vlastního syna jen proto, aby policii zkomplikoval práci v prošetřování vlastního dotačního podvodu? To se pan premiér opravdu inspiroval na svém rodném Slovensku, jehož politická scéna byla poznamenána únosy dětí významných politiků? Přeci nemůžeme mlčky přihlížet tomu, aby se také u nás usadily tyto mafiánské praktiky, které nás posouvají hluboko do totalitní minulosti nebo někam do balkánských zemí. Je nadmíru symbolické, že svědectví Andreje Babiše juniora vyplouvají na povrch v okamžiku, kdy je jeho otec na návštěvě italského Palerma, které se proslavilo právě svojí mafiánskou historií. Pokud se tyto informace potvrdí, bude to jen další signál toho, že všichni, kdo jsme kritizovali Andreje Babiše a byli umlčováni argumenty typu, že on to přeci se všemi lidmi myslí dobře, jsme přeci jen měli pravdu. Naše společné varování nebyla jen "kampaň", za kterou se ji premiér a jeho okolí snažilo uměle přetvořit, ale popis toho, jak snaží pod pláštěm blaha zakrýt svoje vlastní průšvihy a získat sám pro sebe ještě větší benefity. Opravdu jsem zvědavý, jak se k této kauze postaví všichni nohsledové Andreje Babiše. Nechce se mi věřit, že mafiánské móresy budou novou oficiální politikou celého hnutí ANO. Nebylo by na čase, aby se alespoň někteří rozumní politici od Andreje Babiše a jeho praktik veřejně distancovali?

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV