Senátor Vilímec: 500 milionů euro na vojenskou podporu Ukrajiny. Evropský mírový rámec

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, také přeji hezký dobrý den. Výbor pro evropské záležitosti se věnoval jednání Evropské rady vlastně dvakrát. Minulou středu se seznámil a vzal na vědomí návrhy těch předběžných usnesení nebo ta předběžná usnesení. A dnes projednal ta závěrečná usnesení. A přijal k tomu mimořádnému jednání Evropské rady také usnesení.

Jestli byla Evropská rada dvoudenní, nebo jednodenní, to nechci rozebírat. Ona se nějak protáhla o pár minut taky do toho 10. února, tak to jenom odlehčuji. Tak to není v ničem úplně zásadní. Byla určitě mimořádná tím, že se jí osobně – nikoliv online, osobně účastnil i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. To určitě prostě byla svým způsobem a je to svým způsobem symbolická událost, která samozřejmě se využila i k opětovnému potvrzení podpory Evropské unie k nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, podpory toho mírového plánu, desetibodového, o kterém mluvil pan ministr. Ohledně tématu Ukrajiny se předběžně návrhy Evropské rady v mnoha případech schodují s přijatými závěry. Rozdíly jsou pouze spíš formulační, co do rozsahu rozvedení již například zahájené finanční pomoci. Evropská unie schválila finanční transakci o výši 500 milionů euro na vojenskou podporu Ukrajiny. A v rámci evropského mírového nástroje, která se celkově zvýšila tedy na 12 miliard korun.

K tématu vojenské agrese Ruské federace na Ukrajině přibylo v bodě 12 přijatých závěrů zdůraznění, že Evropská unie je odhodlána posílit podporu vysídlených osob na Ukrajině i v Evropské unii, mimo jiné prostřednictvím přiměřené a flexibilní pomoci určené členským státům, jež se vyrovnávají s největší zátěží z hlediska zdravotnictví a životních nákladů uprchlíků, a nákladů majících vztah ke vzdělávání. O tom už také mluvil pan ministr. Věřím, že se to dotýká samozřejmě i České republiky.

V oblasti ekonomiky se předběžné závěry také příliš neliší od konečného znění. Pominu jenom to, že se alespoň v překladu nahradil termín „klimaticky neutrální věk“ termínem nebo formulací „věk s nulovými čistými emisemi“. Mě to zaujalo. Alespoň tedy v překladu. Nemyslím si ale, že to má nějaký praktický dopad na jaksi ekonomiku nebo vůbec politiku Evropské unie. V oblasti politiky státní podpory, a to považuji za podstatné, Evropská rada vyzvala Komisi, aby Radě pravidelně podávala zprávy o dopadu politiky cílené státní podpory. Závěry se uvádí mimo jiné prostřednictvím daňových dobropisů na fungování jednotného trhu a globální konkurenceschopnosti Evropské unie. Otázka fungování jednotného trhu je určitě stěžejní pro konkurenceschopnost i investice v Evropské unii. Proto jsme k tomu přijali také, jako výbor, usnesení. Největší posuny oproti předběžným závěrům doznalo téma migrace. Jinak téma mobilizace finančních prostředků při posilování kapacit a infrastruktury v oblasti ochrany hranic, deklarování specifických podmínek na námořních hranicích, které italská premiérka Meloniová prezentovala jako svůj osobní úspěch. No tak jsem to zaznamenal.

Evropská unie také vyzvala k urychlení zpracování paktu o migraci a azylu a zpracování souvisejících normotvorných návrhů. Evropská rada samozřejmě se také musela věnovat i tomu obrovskému neštěstí, spojenému se zemětřesením v Turecku a v Sýrii. Takže vyjádřila kondolenci. Podle dnešních zpráv už přišlo o život 40 tisíc lidí. Konstatovala, že 1400 záchranářů z členských států Evropské unie vyslala na pomoc při zahlazování důsledků toho zemětřesení. Podle dnešních zpráv 8 tisíc lidí ještě bylo, jako živých lidí, bylo vytaženo z těch trosek. Takže to považuji za obrovský úspěch v tom neštěstí. Co se týká ještě debaty zlepšení vztahů mezi Preštinou a Bělehradem, respektive Kosovem a Srbskem, tak tomu se také věnovala Evropská rada. Takže to asi jenom doplnění těch informací, které přednesl pan ministr, kterému také děkuji, že je doplňoval i o pozici vlády k těmto evropským závěrům. My jsme měli možnost buďto vzít na vědomí, anebo přijmout usnesení. Myslím si, že i to blížící se smutné výročí, výročí zahájení agrese Ruské federace na Ukrajině a koneckonců i účast prezidenta Zelenského na mimořádném jednání Evropské rady je důležitá nebo respektive... je určitým bodem našeho usnesení, kdy si prostě evropský výbor musí k tomu nějak vyjádřit.

My jsme tedy opětovně odsoudili brutální válku Ruska – teď mluvím o usnesení evropského výboru – která trvá již téměř rok a přináší Ukrajině a jejímu lidu nesmírné utrpení. Podporuje proto stíhání těch, kteří nesou odpovědnost za tyto válečné zločiny, včetně těch, kteří jim k těmto zločinům napomáhají. Zvolili jsme trochu širší usnesení. Nejenom jsou tam zmíněni pachatelé těch trestných činů, ale všichni, kteří nesou politickou zodpovědnost za ty zločiny, které prostě na Ukrajině podnikají. V tom bodě 2 považuje v souladu s závěry Evropské rady jednotný trh a vytvoření flexibilních, předvídatelných a jednoznačných rámcových podmínek za zásadní pro zajištění dlouhodobé globální konkurenceschopnosti Evropy. To je předmětem toho druhého bodu. Takže to je návrh usnesení Senátu, tak jak to usnesení přijal evropský výbor. A laskavě vás žádám, aby tento návrh usnesení byl schválen. Děkuji za pozornost.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

