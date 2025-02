Senátorka Kordová Marvanová: Nevěřím, že poměry u nás na jatkách jsou dobré

Vážený pane ministře, vážené senátorky, vážení senátoři.

Dovolte mi, abych se vyjádřila a vysvětlila návrh, který prošel na VSP, vlastně stejný pozměňovací návrh prošel na VHZD. Stala jsem se zpravodajkou VSP, proto jsem se detailně seznámila s návrhem. Musela jsem dospět k závěru, a mrzí mě to, protože jinak ten zákon, samozřejmě se na něm pracovalo dlouho, ale kámen úrazu nastal u pozměňovacího návrhu, týkajícího se rituálních porážek.

Jde o to, že ten návrh, jak je zpracován, nejen rozšiřuje možnost rituálních porážek z ekonomických důvodů pro byznys, přitom 10 let tady máme povolenou výjimku v zákoně o ochraně zvířat proti týrání, jako výjimku rituální porážky z náboženských důvodů. Taky mi to nepřipadá úplně ideální, ale budiž. Teď najednou se z výjimky stává pravidlo, a to jenom pro byznys, s tím, že není zajištěno to, co je i v nařízení EU, a to není žádná zbytečná byrokracie. Mimochodem, úprava ochrany zvířat proti týrání je nejen u nás, ale i v EU nebo v evropském společenství, dlouhodobým cílem. Tento návrh to úplně prolamuje, jde opačným směrem. Nezajišťuje to, aby v případě té rituální porážky docházelo k týrání zvířat, že při vědomí jsou podřezána, a několik minut trvá, než dojde k tomu vykrvení a k smrti. Abyste nebrali, že to říkám jako laik, protože jsem právník, v tomto směru jsem laik, máme k dispozici řadu odborných stanovisek, s nimiž se ministerstvo vůbec nevypořádalo.

Ocituji jenom několik málo vět. V zákoně chybí nezbytné požadavky na technické zařízení a zacházení s ním, vč. umístění elektrofikace zvířete při omráčení. Absence podrobného technického zpracování elektrického omráčení skotu může vést k jejich neefektivnímu omráčení, které nezabrání vědomému týrání bolesti při procesu vykrvení, a to v závislosti na druhu, věku a velikosti zvířete.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan ministr říkal, že vše bude pod dozorem veterinárního lékaře. Není to bohužel pravda. Ještě teď znovu jsem si otevřela ten zákon, ten pozměňovací návrh, jak je schválen. Vůbec tam není povinná přítomnost veterinárního lékaře, a to povolení k rituálním porážkám pro byznys pro jednotlivá jatka vydává jenom ministerstvo zemědělství. Dokonce na vydávání toho povolení se nepodílí ani veterinární správa. Pouze ministerstvo zašle rozhodnutí o udělení povolení k porážce zvířat, těm rituálním porážkám, na vědomí krajské veterinární správě, ústřední veterinární správě a provozovateli podniku. Čili není zakotven povinný dozor průběhu celého procesu porážky. To znamená, že během těch rituálních porážek nebude zajištěno, že nedojde k týrání, k několikaminutovému týrání zvířat. Toto je ale přímo v rozporu s nařízením EU, v rozporu se smyslem zákona, který byl přijat v 90. letech, zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Ten zákon je naprosto nedostatečný, pokud porážka zvířat tímto zvláštním způsobem, k ní má dojít, my jsme povinni zajistit, aby to zvíře netrpělo při tom nadměrně. To zajištěno není vůbec. Dokonce, já bych tady připomněla dvě věci panu ministrovi. Mě to na něj docela mrzí, protože já jsem si vyhledala starší články z října loňského roku, psala o tom veškerá média, kde pan ministr vlastně ten návrh nedal do vládního návrhu zákona, ale potom, když se objevil pozměňovací návrh ve sněmovně, to bylo na podzim, zvedla se velká vlna odporu odborníků, ochránců zvířat. Pan ministr skutečně výslovně, tady mám třeba zprávu, ustoupil ochráncům zvířat, stáhl návrh na rituální porážky. Totéž najdete v Deníku, ocituji: Pan ministr Výborný se rozhodl stáhnout pozměňovací návrh, ke kterému se původně na podzim hlásil, který měl upravovat pravidla pro rituální porážky.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5558 lidí

Pozměňovací návrh pan ministr na podzim předložil spolu s dalšími poslanci ve druhém čtení. Přes podporu garančního VHZD dnes, to bylo v říjnu, na svém facebookovém profilu pan ministr Výborný napsal, že návrh předkladatelé stáhnou. Napsal výslovně: Rozumím emocím, které vzbudilo téma košer a halal porážek. Potvrdil, že dále na národní úrovni o podobnou změnu usilovat nebude.

A zároveň uvedl – to jsou citace z facebookového profilu pana ministra: „Současně ale budu usilovat o to, aby se našlo celoevropské řešení. Je potřeba mít stejná pravidla ve všech zemích a dbát na dobrou životní pohodu zvířat.“

Já musím říct, že to prostě nechápu. Jestli pan ministr si myslí, že to je dobře upraveno, zvířata nebudou týrána, tak měl to předložit do vládního návrhu zákona. To se nestalo. Potom to předložili jako pozměňovací návrh a kvůli odporu odborníků a ochránců zvířat ten návrh byl stažen. Pan ministr přislíbil, že se bude snažit o celoevropskou regulaci. Samozřejmě včetně tedy regulace vyvážení zvířat a to, aby zvířata netrpěla během dalekých cest, kdy jsou vyvážena do zahraničí. Toto pan ministr řekl. A potom znovu – už ovšem bez pana ministra – se objevil v prosinci v opakovaném druhém čtení pozměňovací návrh skupiny poslanců.

Pan ministr ještě, já jsem si načetla tedy tu rozpravu, která proběhla ve sněmovně, tak pan ministr ještě na dotaz říkal: „To není můj návrh, já s tím nemám nic společného.“ Takže předložili to skupina poslanců. A teď pan ministr výrazně lobbuje za to, aby to bylo. Tak jestli si prostě myslí, že ten návrh je dobrý, měl se za něj postavit, hlavně měl být zpracován tak, aby bylo garantováno, že zvířata skutečně nebudou trpět, jak na to upozorňují odborníci, že hrozí, že budou podřezávána na těch jatkách, aniž dojde k tomu úplnému bezvědomí. Což je požadavek nařízení EU. A ještě poznámku – pan ministr mluvil o tom, že tedy v zákoně je dostačující odkaz na nařízení Evropské unie.

Já jsem si ho prostudovala. To není dostačující odkaz, protože to nařízení ponechává ty podrobnosti právě těm národním úpravám. A ta národní úprava tady chybí. Není předložena. A dokonce ani v rozpravách na výborech nebyla avizovaná, že si ministerstvo uvědomuje, že chybí ta právní úprava. Takže proto já jsem vlastně na výboru, jako zpravodaj, navrhla, že my nemáme tady předělávat ten zákon, ale že bychom to měli vypustit. A jestli pan ministr za tím stojí a bude garantovat, že budou takové poměry na jatkách, že zvířata nebudou trpět, tak může to předložit na své jméno, postavit se za tím, bude to mít důvodovou zprávu.

A já ale tomu, že ty poměry u nás na jatkách jsou dobré, nevěřím. Kdo z vás jste viděli reportáž v Reportérech, opakovaně to bylo minulé pondělí, toto pondělí – dobře, to jsou chovy, ano, to jsou chovy, ale viděli jsme, jak se zachází s dobytkem. Dochází tam dokonce k trestné činnosti. Takže já vlastně ve světle toho, jak vypadá kontrola těch chovů, taky si myslím, že to je odpovědností nejen Ministerstva zemědělství, dozoru, ale i veterinární správy, tak nemám nejmenší důvěru v to, že to bude probíhat řádně. Navíc při té porážce nebudou žádné kamery, tam nebude záznam. Takže on se to ani nikdo nedozví, jak to bude probíhat.

Já bych chtěla pana ministra poprosit, aby netrval na tom návrhu. Pokud prostě to chce do budoucna, ať usiluje o to celoevropské řešení. A ať stojí za tím, co slíbil – že už tento návrh tlačit nebude. Poslední poznámku řeknu, co mě tedy překvapilo, a to byl aspekt, který mě původně nenapadl. U těch rituálních porážek pro byznys bude vždycky muset být přítomen někdo z té muslimské komunity, ta muslimská autorita bude garantovat, bude vystavovat halal certifikát, protože tak je to domlouváno, že to bude ten byznys, vývoz do Turecka a muslimské komunitě v Německu. A z těch hala certifikátů budou ty příslušné podniky platit platbu. A my jsme obdrželi, asi jste to dostali všichni, zprávu studie Mezinárodního centra pro studium politického islámu, která byla vydána na podzim. A tady se přímo uvádí, že podle této zprávy, podle této studie halal trh, což nezahrnuje jenom maso, stále roste a pomáhá posilovat vliv politického islámu v Evropské unii. A dále je v té zprávě uvedeno, že tyto poplatky nebo část těchto poplatků potom končí v organizacích, které podporují šíření politického islámu i v Evropě.

Já tedy bych nepodceňovala i tato bezpečnostní rizika. Mě tedy to docela děsí, že my tady vlastně podporujeme – chceme podporovat něco nebo sněmovna to podpořila, pan ministr podporuje přes protesty českých občanům jenom proto, že to požadují islámské nebo muslimské země. A nejsou prozkoumány všechny okolnosti. Včetně toho, kde končí ty poplatky za ty halal certifikace. A tento aspekt tam není vůbec. Koneckonců pozměňovací návrh nemá žádnou důvodovou zprávu. Já se domnívám, že tady je tolik argumentů pro to, aby to bylo vypuštěno, že vlastně vůbec nechápu, jaké jsou důvody, proč to pan ministr tak tlačí. A myslím si, že bychom měli být humánní společností nejen vůči lidem a dětem, ale právě i vůči zvířatům.

Děkuji.