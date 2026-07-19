Niedermayer (TOP 09): Digitální euro už své datum má

Přijetí eura v naší zemi je stále bez termínu, zavedení digitálního eura už své předpokládané datum ale má. Vzbuzuje to ve mně optimismus, protože diskuze o jeho podobě mě v European Parliament provází už řadu let.
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Nyní jsme po dlouhé přípravě udělali důležitý krok - Evropský parlament schválil svou pozici pro jednání s členskými státy. To vše přibližuje digitální euro k možnému zavedení v roce 2029.
Digitální euro není náhradou hotovosti ani novou měnou. Je to možnost vytvořit bezpečný evropský platební systém, který bude fungovat vedle současných řešení, sníží naši závislost na zahraničních poskytovatelích a zároveň vytvoří větší konkurenční tlak na dnešní oligopoly, aby neúčtovaly vyšší ceny, než jim dnes umožňuje nedostatek konkurence.
Za určitých podmínek by navíc služby spojené s digitálním eurem mohli využívat i lidé v zemích mimo eurozónu včetně Česka. To vše při zachování ochrany soukromí a dobrovolnosti pro uživatele.
Věřím, že v dalších jednáních budeme úspěšnější, než při dlouhém hledání cesty k přijetí eura v naší zemi. Platí, že i zde je to jednoduše ta lepší volba. Volba, která by přinesla bezpečné, levné a jednoduché platby pro občany i firmy.
RNDr. Luděk Niedermayer
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