Senátorka Seitlová: Sami podnikatelé žádají, aby transparentnost byla daleko větší

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové,

já si před vás dovolím předstoupit s tím, že ten návrh, který tady přednesla paní senátorka, určitě je velmi rozsáhlý. Určitě přišel opravdu až tedy dneska ráno nebo, možná nevím, jestli nepřišel včera večer, a není možné takto ho přijmout.

Navíc, pokud mám tu zásadu a vím, že to není dobré, když ve sněmovně je předložen pozměňovací návrh a stejný pozměňovací návrh je předložen zde, zpravidla to znamená, že sněmovna nepřijme naše hlasování a budeme přehlasováni.

Ale na druhé straně bych se chtěla vyjádřit i ke svým předřečníkům, protože já si opravdu nemyslím, že – ať už advokáti, ať už lékaři nebo starostové - jsou ti, kteří jsou prokorupční a priori. Ale musím říct, že tak, jak už to ve společnosti chodí, ve všech těchto skupinách, jak je ta pravděpodobnost, to malé procento vždycky tam má nějaký problém, tak jako v každé jiné skupině.

Já bych nerada, abychom si řekli, že všechno je bez problémů a nechme to volně všechno plavat. Nebude problém. Víte, to je tak, že, ano... Rozumím tomu. Teď si vezmeme pana Ludvíka. Já se omlouvám, ale mě by v životě nenapadlo, jak jsem ho tady vídala, potkávala, že to je člověk, který by mohl mít takový problém. Bohužel se to v situaci, která nastala, ano, je to tak a je potřeba mít mechanismy, které tyto situace předchází, aby k nim opravdu nedocházelo, a které pak poškozují důvěru celé společnosti v tento systém.

Já se vrátím jenom k tomu, co bych ráda chtěla říct. Myslím si, že není potřeba snad ani přijímat takový pozměňovací návrh v tuto chvíli, protože by to bylo velmi složité se s tím poprat právně, po všech stránkách, ale jenom chci připomenout, pan ministr je novým panem ministrem, a nevím, jestli to stihne, ale čeká to možná i na další vládu.

Máme tady materiály, jako je Akční plán České republiky: Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2025-2026... Třeba tam ještě pan ministr bude i v 2026. Konkrétně bod 4.6 říká: Posílení transparentnosti veřejných zakázek malého rozsahu jako jeden z úkolů. Pak je tady zase další materiál, který stál spoustu času a byl schválen vládou. Národní strategie veřejného zadávání na roky 2024-2028, která v kapitole Prostředí pro efektivní zadávání veřejných zakázek uvádí toto, dovolím si citovat:

Dále je potřeba zaměřit se na veřejné zakázky malého rozsahu, které představují významnou část objemu veřejných nákupů. Vedle záměru upravit limity, které nebyly dlouho neměnné, a to je důležité, že skutečně to, co budeme schvalovat, odpovídá tomu, že byla inflace, a je potřeba ty limity zvýšit, by měl být zajištěn jednotný přístup - uveřejňování klíčových informací o veřejných zakázkách a sjednoceno prostředí pro jejich zadávání.

To je klíčový aspekt pro zvýšení také, a to je podle mě to jedno z nejdůležitějších sdělení, které bych chtěla připomenout, je to zvýšení atraktivity pro dodavatele a rozšíření soutěže o tyto zakázky. Je to tak, že sami podnikatelé žádají, aby ta transparentnost možná formou toho, co předkládala paní kolegyně Šípová, nebo jinou formou, byla daleko větší, aby se o ty zakázky mohli ucházet, aby věděli, o které zakázky běží, a to nám podpoří tu konkurenci v podnikatelském prostředí a otevře více ten prostor.

I to je jeden z důvodů, proč by se ministerstvo nebo příští ministerstvo mělo nad touto problematikou zamyslet. Podle dokumentu, já jich mám ještě víc, ve kterých se o tom hovoří, nebudu je všechny citovat, ale bylo by dobře, aby se tím určitě do budoucna zabývalo.

Děkuji za pozornost.