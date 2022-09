Senátorka Žáková: Pokud budeme nejednotní, burzy budou splašené

reklama

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté, milí ministři.

Dovolte mi, abych vás uvedla do problematiky, která jsem si nemyslela, že skončí až tady na plénu Senátu. Bylo to v podstatě na tom, že podvýbor dělá svou práci poctivě. Podvýbor pro energetiku a dopravu, kterému mám tu čest 4 roky již předsedat, se zabývá skutečně poctivě všemi tématy, která dostane z regionu i od vás, ať už v oblasti dopravy nebo energetiky.

Jeden takový podnět jsme dostali od místopředsedy Senátu, pana Jana Horníka, a to k energiím, který také vzešel, když si vzpomenete na poslední projednávání energetického zákona, ke kterému jsme přijímali mé doprovodné usnesení někdy v červenci, že jsem slíbila, že udělám nějakou energetickou debatu kolem toho všeho, co se děje. To, že se to všechno urychlí tím podvýborem, jsem ani netušila.

Podvýbor nesl téma, které jsme měli k diskusi, já to přesně přečtu, bylo to: Sociální dopady energetické krize na obyvatele, firmy, energetické tarify, stanovené nařízením vlády v návaznosti na novelu energetického zákona, finanční pomoc podnikatelům s energeticky náročnou výrobou a dotační tituly pro možné úspory energií, jako jsou například fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Ovšem to, co jsme se dozvěděli od přítomných firem, které mají energeticky náročné provozy, o tom, že s nimi se nepočítá s jakoukoli pomocí, pro občany v podstatě nějaká pomoc byla, ale sami jsme viděli, že bude nedostatečná.

Bylo velké neštěstí, že v ten den, byť jsme měli pozvané zástupce vlády, tak zasedala i vláda. Takže nemohli být u toho jednání přítomni. Ale z toho všeho, co jsme si tam vyslechli, naprosto jednoznačně zaznělo, že v podstatě požádáme OV, omlouvám se, toto byla má chyba, že prvně jsme měli požádat výbor hospodářský, o to, aby bylo svoláno mimořádné plénum Senátu nad touto otázkou, protože to, co tam zaznělo, bylo skutečně alarmující. Ti, co tam byli přítomni, tak mi dají za pravdu.

Následně jsem byla ráda, že i mí kolegové z hospodářského výboru, a to 28. srpna, následně 7. září, jsme se sešli jako hospodářský výbor, schválili jsme to, že podáme podnět OV pro svolání mimořádného pléna k tomuto tématu, přijali jsme i usnesení, které vám předkládáme. Je mi zcela jasné, že to usnesení v některých bodech, máte je určitě před sebou, již není aktuální. Ale věřím, že z toho, co už tady máme dalších, co nám přistálo na stolech, ta další doprovodná usnesení nebo návrhy na doplnění usnesení, jsou jistě opodstatněné.

Vítám dnes, že vláda za námi přišla, že přišli jejich ministři, že řada věcí se už posunula, ale pouze je to pořád krok na národní úrovni. Je potřeba, a to je především potom oblast EU, našeho předsednictví, aby se ta energetická krize trošičku víc zakonzervovala, tak přijmout i usnesení nebo nějaké úkoly i na té evropské bázi. Protože co je třeba důležité, tak uklidnit trhy. Pokud pořád budeme nejednotní, každý stát si to bude řešit po svém, nebude se postupovat jednotně, tak i ty energetické trhy, ty burzy budou splašené. Vezměte si, že každý dodavatel si k tomu dává šílené marže, protože neví, co ho čeká. Máme třeba, jako hospodářský výbor jsme dostali možnost studie od skupiny ČEZ, která si nechala udělat takovou prognózu, v čem ten nárůst všeho jakoby spočívá. Je to právě i v tom, že se mají uklidnit ty burzy. Ale ty se můžou uklidnit, pokud se zklidníme i my, pokud bude jednotný trh na branku.

Zatím vám děkuji za pozornost a budu se těšit na bohatou diskusi.

