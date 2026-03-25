Ševčík (SPD): Někteří by se měli naučit počítat

25.03.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Projev na 13. schůzi Poslanecké sněmovny dne 25. března 2026 k valorizaci důchodů za Fialovy vlády

Foto: Repro Datarun, YT
Popisek: Miroslav Ševčík

Dobrý den, slečny poslankyně, dámy poslankyně, pánové poslanci.

Já jsem nechtěl vystupovat, ale já bych tady chtěl ukázat na trojčlence, že by se měli někteří naučit počítat. Tak zastropování důchodů jsme neměli v plánu, ale zastropování důchodového věku, to bylo z předchozího vašeho vystoupení, milý pane poslanče, takže to jste se spletl. Ale to je jiná věc.

Teď bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo ohledně okradení důchodců. Důchodci byli okradeni. Když si vezmeme rok 2023, 2024, 2025 prosím, tři roky krát 12 měsíců to je dohromady 36 měsíců, kdyby někdo to nemohl spočítat. A 36 měsíců je 36 000, o 36 000 za tři roky tím svým mechanismem okradli důchodce.

Pak bych chtěl upozornit ještě na jeden ukazatel. Vy jste mluvili o kumulované inflaci. Tak inflace se počítá pomocí takzvaných bazických indexů. Ty bazické indexy vycházejí z celkové cenové hladiny roku 2015. V roce 2021, když jste nastupovali, tak na konci ten bazický index byl 119,3 procenta a když jste končili vládu, tak to bylo 155,2 procenta. 155,2 minus 119,3 je prosím 35,9 procenta.

Tak kdybychom potřebovali ještě něco spočítat, tak si pojďme sednout, podíváme se na to a ty trojčlenky se naučíme.

Děkuji za pozornost.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
