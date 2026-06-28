Lacina (STAN): Jak to dělala StB ve zlatých osmdesátkách máničkám, Oto

Jak by mělo, Oto, vypadat nastavené zrcadlo ministerstva i vlády vůči takovému chování?
To je snad jasný, ne? Jak to dělala StB ve zlatých osmdesátkách máničkám na jejich "festivalech"? Navézt tam příští rok těsně před začátkem traktory a cisterny s močůvkou a vypustit to těsně před začátkem. Aby ty závadové živly pochopily, že systém se umí efektivně bránit! Chápeš?
A taky samozřejmě dle rychlé a vyborné rady Borise Šťastného okamžitě utnout všechny dotace. Všechny! Já vím, tys jim tam říkal, že folklór je náš grál, naše moře, nebo něco takovýho, jak vzdycky /podle mě výborně/ říkáš, ale to teď musí přestat!
Jak píše tvůj kámoš Macinka, který to s nimi zkoušel po zlém, když tobě to po dobrém nevyšlo: Bude ještě trvat, než ty nafoukané lepšolidi zatlačíte do defenzivy a dáte svět zase dopořádku. Ale vy to, Oto, dáte!
Držím moc palečky!
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