Hynek Beran: Počet ploch pro větrníky snížen. Ale pozor

Co říkáte na snížení počtu akceleračních oblastí (AO) pro soláry a větrníky?
Česká příroda a čeští občané si mohou trošičku oddechnout. Z celkem 94 AO, které navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve veřejné vyhlášce ze dne 14. 4. 2026, se Ministerstvu životního prostředí (MŽP) podařilo celkový počet AO snížit na 61.
To je přece velký úspěch. Tím se přece snížilo i riziko pro Českou republiku, že ztratí několik desítek miliard bruselských peněz?
Ano i ne. Procento nezákonně navržených AO kleslo z 95% na 93,4%. A zvýšilo se % AO, které jsou navrženy v souladu s evropskou směrnicí RED III a českým zákonem č. 249/2025 Sb. (zákon ZOZE), a to z 5% na 6,5%.
Největším nebezpečím pro ČR je ale otázka, jak bude Brusel hodnotit skutečnost flagrantního porušení směrnice RED III, českého zákona ZOZE a např. zákonů a bruselských směrnic na ochranu zemědělského půdního fondu. Budeme muset doufat, že schválení AO bude v Bruselu posuzovat buď silně retardovaný příslušník zeleného gangu nebo velmi dobře uplacený úředník. Těžko někdo jiný může schválit, že těch 6,5% AO správně umístěných na nezemědělských půdách (brownfieldech) dle RED III a ZOZE, je skutečně matematická většina ze 100% AO. Takže riziko ztráty bruselských peněz je skutečně enormní.
To je opravdu tak vážné? Myslel jsem, že když se zmenší počet AO, odstraní se problém?
Problém není v počtu AO. Problém je totiž systémový, který kosmetickými úpravami prostě nespravíte. Dle bruselské směrnice RED III a českého zákona ZOZE nemělo totiž vůbec dojít k záboru zemědělské půdy, navíc i té nejkvalitnější černozemě.
Pouze skutečnost, že MŽP a MMR se od roku 2023 rozhodly ignorovat evropské a české zákony, umožnila zeleným extrémistům navrhnout likvidaci 12.356.000 m2 zemědělské půdy. Z toho dokonce chtěli zlikvidovat 953.000 m2 nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany, což lze kvalifikovat jako skutečný ekologický zločin. A aby to nebylo málo, tak chtěli zelení extrémisté poškodit životní prostředí likvidací 722.000 m2 lesů, jakoby nestačila kůrovcová kalamita, kterou mají ostatně také na svědomí.
Opravdu je to 12 milionů metrů čtverečních zemědělské půdy a 722 tisíc m2 lesa? Jak je to možné?
Ono to bude ještě mnohem a mnohem více. K tomu musíte připočíst nové komunikace, které zaberou další zemědělskou a lesní půdu, kabely vysokého napětí, které znemožní zemědělcům obdělávat jejich pole mechanismy těžšími 6 tun, což jsou dnes všechny moderní traktory, kombajny apod.
Asi proto se od roku 2023 chystaly AO tajně, protože MŽP a MMR vědělo, že je to v rozporu s bruselskou směrnicí RED III. Navíc si tyto centrální orgány státní správy byly vědomy toho, že bude silný odpor měst a obcí a proto je, v rozporu s RED III, zcela ignorovaly.
Jak si to vysvětlujete?
To si nelze jinak vysvětlit, než že přání a peníze developerů byly silnější než strach z porušení bruselské směrnice RED III z roku 2023. Tady je nutno ocenit, že MPO přepsalo prakticky doslovně do zákona č. 249 z roku 2025 (ZOZE) to, jak se mají AO vytyčovat především na nezemědělských půdách (brownfieldy apod.).
A jestli si MŽP a MMR byly vědomy porušení směrnice a zákona? Tomu svědčí neumětelský pokus Fialovy vlády v demisi v listopadu 2025 o obejití směrnice RED III a zákona ZOZE pouhopouhým nařízením vlády č. 407/2025 Sb. Tento pokus ale spíše patří spíše do podobné kategorie, jako je poslání prezidenta na služební cestu do Ankary Ústavním soudem.
A co tedy lze dělat, aby ČR nepřišla o miliardy z Bruselu?
Pouze to, co jsme navrhli příslušným orgánům již v dubnu t.r. a bylo tam spočítáno, že požadovaný závazek AO pro 3.000 MW výkonu plochy navržené dle podmínek RED III a ZOZE převyšují požadovaný výkon více než 3x.
A to znamená udělat konkrétně co?
Navrhnout AO dle bruselské směrnice RED III a českého zákona č. 249/2025 Sb., dokud je ještě čas. Tím se splní zákonné podmínky evropské a české. Nezničí se miliony m2 zemědělských půd a lesů. Nebudou ohroženy podzemní vody, životní prostředí, zdraví lidí, živočichů a ptáků a nebude zničen krajinný ráz a neztratíme statut památek UNESCO. Využijí se stávající silniční komunikace k plochám dle RED III a ZOZE. Využije se stávající vysokonapěťové připojení, vč. trafostanic, k plochám dle RED III a ZOZE. Nebude ohrožen další rozvoj měst a obcí. Ušetří se stovky miliard Kč na drahé připojování nových solárních větrných elektráren uprostřed polí a lesů a tím se zastaví zdražování regulované složky ceny elektřiny.
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