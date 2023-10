Šlachta (Přísaha): Proč je u nás rozhodování soudů tak nejednotné?

reklama

Dneska to bude znovu o migraci. Tak si představte, že jeden převaděč nelegálních migrantů, kterého chytili u Břeclavi, dostal u soudu 6 let a 9 měsíců. Druhý převaděč, taky u Břeclavi, dva roky a devět měsíců. Oba převáželi migranty ze Sýrie a oba dokonce nabourali na tom stejném místě. Proč je u nás takhle nejednotné rozhodování soudů?

Protože to pro vládu není priorita. Blažkovi je to jedno. Fialovi je to jedno. Rakušanovi je to jedno. Stejně jako všechno ostatní. Jenže tady jde o bezpečnost naší země! A když nebudeme dávat drakonické tresty všem převaděčům, i těm koncovým, řidičům, nikdy se situace nezlepší.

Vysoké tresty pro převaděče se musí stát prioritou státu. Je to jeden z bodů Přísahy, jak s nelegální migrací bojovat. A taky je potřeba dát soudcům jasné školení na Justiční akademii. Takové, aby bylo jasné, že tihle převaděči musí dostávat maximální možné tresty.

Opět shrnu návrh funkčních opatření podle Přísahy:

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4043 lidí

1. Okamžitě osamostatníme cizineckou policii a dáme jí jasné zadaní v ochraně bezpečnosti na našem území: Musíme vědět, koho v republice máme.

2. Změníme nefunkční systém kontrol na našem území. Zavedeme pravidelné systematické kontroly místo současných náhodných kontrol, které už bohužel neplní svůj účel, protože se jim převaděči přizpůsobili.

3. Změníme systém práce uvnitř policie tak, aby nebyl u těchto kontrol kritický podstav jako v současné době.

4. Ministr vnitra musí okamžitě vyřešit problémy s komunikací na slovenské straně. To je jeho politický úkol, aby obě strany řádně spolupracovaly.

5. Drasticky zvýšíme tresty pro převaděče, a to na celoevropské úrovni. Nejen pro organizátory, ale i pro řidiče a koncové převaděče, kteří migranty po Evropě převážejí.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Rakušan musí skončit na pozici ministra vnitra Šlachta (Přísaha): Politici covidové zakázky prošetřit nechtějí Šlachta (Přísaha): Jediným možným řešením by bylo zajistit jižní trasu Šlachta (Přísaha): Jen další z řady Rakušanových podivných lží

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE