Svobodní: Pokuta za odmítnutí unijní cenzury? Musk dělá dobře, že se soudí

25.02.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k žalobě Elona Muska na Evropskou komisi

Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Elon Musk a X žalují EU u Soudního dvora! 120 milionů eur pokuty za odmítnutí bruselské cenzury? Je důležité, že si to nenechá líbit.

X podala žalobu, ve které tvrdí, že pokuta porušuje právo na řádný proces a že Komise EU jedná jako žalobce, soudce u regulátor zároveň – klasický konflikt zájmů a útok na právní stát! DSA (Digital Services Act) už čelí ostré kritice od světových expertů na svobodu projevu, evropských NGO, americké vlády i Justičního výboru Sněmovny reprezentantů USA. Označují ji za nástroj globální online cenzury.

Sociální sítě jsou dnes veřejným prostranstvím a Brusel se ho snaží ovládnout. X je místo, kde miliony lidí svobodně říkají svůj názor. Proto je pro ně tak nebezpečná. Tenhle případ může zrušit klíčové části DSA a otevřít dveře dalším firmám, státům i občanům, aby se přidali. Proto mu moc fandíme!

Musk totiž dělá přesně to, co máme dělat my všichni: Říká jasné NE bruselskému diktátu. Svobodní vždy stáli a stojí za svobodou slova bez výjimky. Proti DSA a proti cenzurním zákonům z Bruselu. At žije svoboda!

