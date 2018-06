Sládek (SPR-RSČ): Trdelník v multikulturní křeči

Jsem dalek toho, abych kritizoval brněnské firmy, a to bez ohledu na to, zda si za podivných okolností mastí kapsu na justičním paláci, nadjezdech vedoucích odnikud nikam nebo na přesunu nádraží právě tak odnikud nikam.

Z téhož důvodu nechci kritizovat ani brněnskou firmu Trdlokafé. Jen takovou malou radu. Je zbytečné si všímat sterilních výkřiků mimo mísu nějakých pomatenců z účelově vytvořené „vlastenecké sekty“, kteří vybrousili trdelník na tradiční české jídlo. Černouška v reklamě má kdekdo včetně takového Starbucksu, a proto by bylo dobré místo bezhlavého kopírování cizího jít vlastní, originální moravskou cestou.

Nejprve se zamyslet nad tím, kolik vlastně černochů, kromě Reje nebo Bena v České republice žije? Podle hodně nadsazeného odhadu asi pět stovek, což je opět nadsazeně pět tisícin procenta. Zatímco indoevropských kočovníků, kteří jsou našimi spoluobčany již stovky let, tady žije kolem 250 tisíc a nechť se nikdo nenechá zmást tím, že se při sčítání lidu část z nich prohlašuje za Čechy, Moraváky nebo Slováky. Je to tedy zajisté velmi početná část populace v České republice, která by si jistě zasloužila více pozornosti než jen při pravidelném odběru sociálních dávek. Například právě nedaleko sídla trdelníkové firmy jsou proslulé lokality Cejl a Bratislavská rodilými Brňáky nazývané též Bronx. Tam se během dne a se stoupajícím teplotami i dlouho do noci pohybuje dostatek dětí, ze kterých by se dala vybrat vhodná adeptka smějící se nad trdelníkem. Rozhodně by zastupovala mnohem početnější komunitu.

Pro příště bych doporučil místo kopírování multikulturního šílenství postihujícího nadnárodní firmy, aby se domácí firma blýskla alespoň troškou originality. Místo pracného hledání zástupce tisíciny procenta populace si vybrat z výrazně početnější skupiny. Jinak přeji Trdlokafe hodně štěstí v podnikání, obzvláště když reklamní kampaní míří na tak „početnou“ skupinu obyvatel ČR.

(převzato z Profilu)

PhDr. Miroslav Sládek



