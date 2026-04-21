Sláma (Trikolora): Pavlismus - neumětelismus aneb Degradace úřadu prezidenta až na dno

Článek byl převzat z Profilu Josef Sláma - Pavlismus - neumětelismus, aneb degradace úřadu prezidenta až na dno.
Když jsem před prezidentskými volbami, velmi ostentativně a svérázně varoval a upozorňoval na celkem jasný deficit politických zkušeností Petra Pavla, ještě jsem netušil do jakých obludných rozměrů se jeho politická neschopnost rozroste. Musím zdůraznit, že to není jen o naprosto odlišném ideovém pohledu na svět (patrně ideový pohled Petra Koláře, Pavel žádný skutečný pohled nemá), ale také o vnímání výkonu jednotlivých funkcí v našem jasně daném politickém systému.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa

Prezident by měl mít vyvinutou politickou intuici, jistý cit pro politickou realitu, schopnost chápat nejen osoby na politickém kolbišti, ale také vnímat jednotlivé instituce, jejich pravomoce, činnost, poslání, důležitost a reálný vliv.
Co dnes můžeme sledovat u prezidenta, je v prvé řadě nepochopení své role a politického systému u nás. Druhý faktor je selhání v komunikaci, neschopnost řešení, vytváření dohod, ale i jistá absence věcnosti a uvážlivosti.
Samozřejmě v tomto případě hrají roli prezidentovy povahové vlastnosti, jeho nezkušenost, myšlenková mělkost (eufemismus, vzhledem že se jedná pořád, bohužel, o hlavu státu). Celkově se dá říci, že nás z Hradu nečeká nic pěkného. Nejde tak o kohabitaci, jako o umění politického řemesla.
Je to poprvé v historii republiky, co máme na Hradě člověka, který absolutně na svoji funkci nemá. Politik - neumětel, proto díky Pavlovi je tu nový ismus, neumětelismus. Tak tu prostě máme pavlismus - neumětelismus.
Udělejme vše pro to, aby to skončilo tím prvním mandátem. I politika se musí umět, tento prezident nám jasně ukázal, že politiku dělat neumí.
Josef Sláma
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku