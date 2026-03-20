Slavík (TOP 09): Motoristé spíš než odpovědnou politiku připomínají dětské trucování

21.03.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Motoristům.

Foto: TOP 09
Popisek: Jiří Slavík

V čele naší země stojí člověk, na kterého můžeme být hrdí.

Petr Pavel není jen prezident.

Je to bývalý nejvyšší vojenský představitel NATO, člověk s respektem v zahraničí, držitel nejvyššího francouzského vyznamenání.

V době, kdy svět není bezpečný a jistoty se otřásají, je obrovská výhoda mít v čele státu někoho s takovou zkušeností.

O to víc zaráží, co předvádějí Motoristé.

Snahy o osekávání prezidentských pravomocí a dokonce nápady nedávat hlavě státu informace nejsou projevem síly.

Jsou to projevy malosti.

A spíš než odpovědnou politiku připomínají dětské trucování.

Jiří Slavík

  • TOP 09
  • městský radní
