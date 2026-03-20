Slavík (TOP 09): Motoristé spíš než odpovědnou politiku připomínají dětské trucování

V čele naší země stojí člověk, na kterého můžeme být hrdí.
Petr Pavel není jen prezident.
Je to bývalý nejvyšší vojenský představitel NATO, člověk s respektem v zahraničí, držitel nejvyššího francouzského vyznamenání.
V době, kdy svět není bezpečný a jistoty se otřásají, je obrovská výhoda mít v čele státu někoho s takovou zkušeností.
O to víc zaráží, co předvádějí Motoristé.
Snahy o osekávání prezidentských pravomocí a dokonce nápady nedávat hlavě státu informace nejsou projevem síly.
Jsou to projevy malosti.
A spíš než odpovědnou politiku připomínají dětské trucování.
