Španěl (SPD): Musím přiznat, že mě smích ze strany Pirátů také uráží

Musím se přiznat, že mě ten smích ze strany Pirátů také uráží, protože já už jsem byl v Jihomoravském kraji zvolen místopředsedou dvakrát a nejsem si vědom toho, že bych to nějak zmanipuloval, prostě mě zvolila členská základna. Já opravdu nevím, co je na tom k smíchu. A dále jsem chtěl říct, že Tomio Okamura hovořil o přímé demokracii a o prvcích přímé demokracie ještě v době, kdy to bylo sprosté slovo. A promiňte, vy jste mnozí ještě tahali kačera na zahrádce, tak aspoň nezesměšňujte to, co my tady propagujeme už dlouho.

