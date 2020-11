Staněk (ČSSD): Tak nám odvolali dozorčí radu České televize

reklama

A už je zle. Už se objevují varovně zdvižené kostnaté prsty, že hrozí zánik České televize, tak jak ji známe (a jak "nám liberálům" vyhovuje). Už začaly bušit do svých brnění progresivističtí vizionáři a spřízněná média se předhánějí v hrůzách, co nás čeká, když přestaneme přísahat, že Česká televize je nejlepší z nejlepších a nepotřebuje proto žádnou kontrolu, žádné nadbytečné šťourání se v rozpočtu a v každoročním průměrném finančním propadu cca 300 milionů korun (za 8 let utratila ze záložního fondu ředitele Janečka 2,5 mld) není nic, co by bylo špatně.

Jako by sáhl někdo sektářům na modlu, nekritizovatelnou, nedotknutelnou, která může cokoli a za nic se nemusí odpovídat.

Samé emoce, žádné argumenty

Pozoruhodné je, že jde o samé emoce, žádná fakta. Nikdo to nevidí jako spor názorů nebo že noví členové Rady ČT mají zkrátka jinou představu o efektivitě práce svých odborných poradců (nespokojenost s tímto orgánem podle radního Matochy trvá řadu měsíců a opakovaně se řešila na veřejných jednáních rady - více ZDE).

Podle hystericky přepjatých prohlášení kritiků nejde o nic menšího než o snahu "vyvolat chaos a nestabilitu" (Dostál - ZDE). Hrozí prý "noc dlouhých nožů" (Rakušan - ZDE) a zachránit to mohou jen "parlamentní volby nebo generální stávka" (Kmenta - ZDE).

Rutinní odborná skupina, jakých jsou stovky na úřadech a v institucích všude kolem, je středobodem naší demokracie (Dostál)? Kvůli ní hrozí vraždící pogrom (Rakušan)? Třeba proto neprodleně oslovit miliony lidí, aby vstoupili do generální stávky, obsadili továrny, mávali prapory a hrozili převzetím moci jako v únoru roku 1948 (Kmenta)?

Zbláznili se?

Ještěže intelektuální levice (progresivističtí liberálové, sluníčkáři nebo též pražská kavárna) nemá úderné složky jako měla ve 30.letech a jako má už opět v Americe. Kdyby měla, už by se srocovali na Kavčích horách a s páskou na rukávě by kontrolovali, kdo smí dovnitř a kdo ne. (Český ekvivalent amerických ozbrojených milic má zatím naštěstí podobu jen spacáků redaktorů zpravodajského velína, a doufejme, že to tak zůstane.)

Fakta o České televizi, obhájci hystericky odmítaná

To, co nechtějí kritici odvolání poradního orgánu za mizernou mnohaletou práci za žádnou cenu slyšet, jsou přitom docela jednoduchá fakta:

Česká televize za 8 let potichu utratila kolem 2,5 miliard z rezervního fondu televizních poplatků předchozího ředitele Jiřího Janečka a přesto to dozorčí radu nepohnulo, aby na toto téma kladla otázky. Naopak vždy bohorovně souhlasila s tím, jak skvěle si nový generální ředitel Petr Dvořák vede a zaslouží si proto každoroční několikamilionové odměny (celkem 19,6 mil Kč za vyrovnaný rozpočet během 9 let, který vyrovnaným nikdy nebyl - ZDE). Česká televize je nejenom neefektivní, ale též netransparentní. V parlamentu jsme loni na podzim marně žádali o odpovědi na řadu ekonomických dotazů (ZDE). Za papalášskou aroganci třeba považovat, že vedení ČT roky odmítá odtajnit manažerské platy a odměny (ZDE), třebaže stejná data jeho reportéři vyžadují od úřadů a ministerstev (podle generálního ředitele Dvořáka jsme všichni ještě nedospělí pochopit výši jejich odměn - ZDE). Česká televize se považuje za stát ve státě, pro kterou neplatí ani zákony. Před měsícem se dokonce dostala do exekuce, protože nerespektovala pravomocný rozsudek (ZDE), kterým prohrála spor s Unií obhájců (odmítla předložit seznam hostů k justičním tématům v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce). K podobnému pohrdání soudy a jejich výsledky došlo i dříve, počet podobných žalob na ČT je poměrně značný (více ZDE).

Každoročně se snižuje důvěra veřejnosti v profesionalitu, objektivitu a nestrannost ČT. A tato důvěra se nezlepší, dokud budou její pretendenti lhát a arogantně tvrdit, že diskuse kolem hospodaření ČT je jen politickým útokem na její nezávislost.

Rada ČT si po tolika letech přikyvování a servility poprvé dovolila projevit vlastní názor. Samostatnost v myšlení, důraz na transparentnost a fakta - to je něco, co do rady ku prospěchu celé české společnosti vnesli lidé jako Lipovská, Matocha, Veselý a nakazili tím další členy. Díky jim všem za osobní statečnost.

(převzato z Profilu)

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

