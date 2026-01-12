Stanjura (ODS): Alena Schillerová se nemění. Místo věcné debaty překrucování

„Skutečný deficit státního rozpočtu po očištění o evropské prostředky činí 249,9 miliardy korun. Evropské peníze jsou průtokovou položkou a jejich započítávání bez kontextu vytváří zkreslený obraz hospodaření státu,“ upřesnil Zbyněk Stanjura, 1. místopředseda ODS.
V oblasti evropských projektů došlo k časovému nesouladu mezi výdaji a příjmy, kdy byly výdaje v daném období o 40,8 miliardy korun vyšší než inkasované prostředky z EU. Nejde o ztrátu ani o strukturální problém rozpočtu. Tyto prostředky Česká republika obdrží v následujících měsících, a právě proto je namístě říci, že budoucí vláda získává faktický „dárek“ ve výši zhruba 41 miliard korun.
Navzdory složité mezinárodní situaci a nutnosti konsolidovat veřejné finance dosáhla vláda rekordních investic ve výši 262 miliard korun. To je o 12 miliard více, než počítal schválený rozpočet, a zároveň o 50 miliard více než v roce 2024.
Zásadním faktem je rovněž plnění závazků v oblasti bezpečnosti. Výdaje na obranu dosáhly 2,02 % HDP, čímž Česká republika splnila alianční závazek vůči NATO – něco, co předchozí vláda dlouhodobě slibovala, ale nikdy nenaplnila.
„Ukazuje se, že Alena Schillerová se nemění. Místo věcné debaty o číslech znovu volí jejich překrucování a politickou zkratku. Fakta jsou však jasná: vláda Petra Fialy předává veřejné finance v lepším stavu, než v jakém je před čtyřmi lety přebírala od vlády Andreje Babiše a Aleny Schillerové. Odpovědné hospodaření není o dojmech, ale o datech. A ta mluví jasně,“ dodal Stanjura.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.