Štěch (ČSSD): My zastánci EU dostáváme ránu do týlu, když televize ukazují Jean-Claude Junckera...

Děkuji, vážený předsedo vlády, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

Spíše než na vystoupení předsedy vlády pana Babiše budu reagovat na zpravodajskou zprávu pana kolegy Hampla – a jenom jednu poznámku. Ale myslím si, že je důležitá. Ano, všichni víme, že společná zemědělská agrární politika v rámci EU je poměrně nákladná, spotřebovává velký podíl prostředků, které společně dáváme do EU. Samozřejmě, že pokud by se prostředky krátily, že to bude asi bolestivé, ale z rozhovoru s našimi zemědělci vím, že pokud by se objemy krátily všem a byla zachována anebo zlepšeny podmínky pro rovnou soutěž, tak oni by se toho až tak nebáli. Ale na druhou stranu víme, že země zejména jako je Francie, Španělsko, země, které mají velký podíl agrárního sektoru, to asi jen tak v nejbližší době nedovolí a víme, že země např. Švýcarsko, která není v EU, tak i na agrární politiku dává prostředky poměrně velké, značné. Ono tomu není jinak ani ve Spojených státech. Ale co je problém nového rozpočtového období, je to, že se má změnit struktura, že se má větší díl společné zemědělské politiky dát na podporu malých zemědělců, malých farem, a naši zemědělci to oprávněně chápou jako velké riziko, které by mělo postihnout něco, co je záležitostí každého státu. Také bychom mohli naříkat, že v našich podmínkách není možné mít dvě úrody, protože naše podnebí není tak vyhovující jako např. v Itálii nebo ve Španělsku nebo ve Francii. Ale musíme se s tím vyrovnat při prakticky agrární politice EU. A jestliže máme – z historických důvodů víme – velké farmy, které samozřejmě mohou tento faktor i ekonomicky využívat, ale ono to není zadarmo, takže by měly být v uvozovkách trestány a měla by být větší podpora těm malým, samozřejmě našim zemědělcům, a mně osobně také jeví se jako velmi nebezpečné a v celku neodůvodnitelné, protože rozdílů je mezi zeměmi hodně a je to dáno historickým vývojem, ale de facto zemědělské komodity se prodávají na společném evropském a světovém trhu a jakékoli zvýhodňování nějakých subjektů na základě rozlohy hektarů se jeví velmi nesystémové, protože jak doma říkám, pak by se muselo přihlížet k podmínkám, které jsou dány v podobě podnebí, polohy, kde se země nachází. Takže bych se přimlouval za to, abychom skutečně za tuto věc bojovali, abychom nedovolili se snažit maximálně naše zemědělce ochránit, protože ono to nesouvisí jenom s důležitou věcí soběstačnosti potravin, ale souvisí to i s krajinotvorbou. A víme, že někdy největší náklady jdou právě na to, aby se udržely, řekl bych, přijatelné podmínky s ohledem na životní prostředí a údržbu a ochranu naší krajiny. To je jedna věc.

A druhá věc. Pokud tady sedí předseda vlády, tak musím říct jednu poznámku. A jsem strašně nerad, že ji musím říct, ale na druhou stranu ji řeknu. A to je věc, která nesouvisí tedy s jednáním Rady, ale se summitem NATO, který proběhl 13. 7.

My všichni, kteří jsme zastánci EU a víme, že to má dnes v globalizovaném světě pro nás existenční hodnotu, aby se EU jako funkční celek po všech stránkách; hospodářské, politické, obranné, ale i sociální udržela a byla funkční, tak dostáváme velkou ránu do týlu, když televizní stanice ukazují pana Jean-Claude Junckera, jak se pohybuje ve stavu, který nazývají ty stanice... Nebyl jsem tam, nemohu citovat, ale stanice, že prostě je tam opilství apod.

Myslím si, že by se i páni premiéři, kteří tvoří největší orgán - Radu, možná měli pobavit o tom, jestli stav je udržitelný, protože možná, že to víc poškozuje EU, než některé jiné věci týkající se např. tvorby nějakých společných politik anebo některých nařízení, které často kritizujeme, ale toto působí velmi a velmi neprofesionálně a ta důvěra, že jsou tam skutečně lidé na svém místě u občanů, řadových občanů se velmi a velmi výrazně snižuje. Je to jenom takový dotaz, upozornění.

Myslím si, že bychom k tomu neměli být lhostejní, protože z rozhovoru s občany jsem zaznamenal, že skutečně si z toho dělají srandu a že to tu Evropskou unii celou snižuje! Víme, že na tom vydělávají samozřejmě některé politické směry i v naší republice a myslím si, že bychom to přehlížet neměli! Vím, že je to složité, že to není jednoduché, ale asi pokud by byla šance na to upozornit, že by to takhle nemělo pokračovat, že by se s tím něco mělo dělat, by se mělo stát.

Děkuji.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

