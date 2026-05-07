Štefec: Plán na „ukrajinizaci“ Ruska. Jenže Trump odmítl riskovat jaderné zničení USA

Současně dále probíhá válka na Ukrajině, kterou už „táhne“ víceméně jen Evropa. Trumpovi o Ukrajinu nikdy nešlo, i když se ho do této role snažila Evropa dotlačit. Nyní ho „baví“ Írán. Co to pro Ukrajinu a Evropu znamená?
Ukrajina už přestala „bavit“ nejen USA. Nebaví už prakticky žádné země, které ji celkem logicky zpočátku ochotně podporovaly. Hlavními faktory tohoto stavu jsou jednak únava z „nekonečné“ války, prohrávané bez ohledu na neustálé dodávky zbraní a stovek miliard eur a dolarů, proudících do bezedných pokladen ukrajinských vůdců, jednak stále zřetelnější snahy Ukrajiny ovlivňovat politické dění v evropských zemích. A také stále arogantnější styl, používaný ukrajinským vůdcem Vladimírem Zelenským k prezentaci jeho požadavků vůči (nejen) evropským politikům. Nezanedbatelnou roli hrají i informace o korupci v nejvyšších kruzích ukrajinského vedení a ne vždy právě vděčné chování našich dočasných ukrajinských „spolubydlících“.
Kromě Ukrajiny už Donalda Trumpa ostatně „nebaví“ ani samotná EU. Zvlášť když stále zřetelněji vidí hlubokou pravdivost proslulé otázky Henriho Kissingera „Komu mám volat, když chci mluvit s Evropou?“. Velmi dobře chápe zděšení Britů a Francouzů, plynoucí z jeho rozhodnutí nezaplétat se do válek mezi evropskými zeměmi a Ruskem, dnes sice formálně probíhající pouze na Ukrajině, ale stále více hrozící přerůst do plnohodnotné války na území celé Evropy.
Hrozba jaderných zbraní USA měla podle plánů Britů a Francouzů držet Rusko na uzdě a dovolit v podstatě jakoukoliv šikanu, vedoucí ke zhroucení jeho vlády a nástupu cesty k ukrajinizaci a parcelování jeho zdrojů západními zeměmi. To se nepovedlo, protože Trump pragmaticky odmítl riskovat zničení významné části USA ruskými jadernými hlavicemi za zájmy britských (a francouzských) ropných a plynařských korporátů a bank.
Pro nás to znamená pokračující ekonomický a bezpečnostní úpadek, protože Evropa s vysychajícími zdroji surovin a financí si už nemůže dovolit sypat peníze do bezedné díry jménem Ukrajina a navíc investovat podle diktátu vůdčích mocností NATO v Evropě, Británie a Francie, obrovské sumy do přípravy na válku s jadernou velmocí, disponující více než šesti tisíci jadernými náložemi. O dopadech realizace této války ani nemluvě.
Opotřebovávací válka je závod s časem. Jak proti sobě stojí schopnost Ukrajiny bojovat a získávat pomoc zejména od Evropy a schopnost Ruska dále bojovat navzdory sankcím a ekonomickým problémům?
Není to závod s časem, ale závod zdrojů. Rusku měly už v půlce roku 2022 údajně dojít veškeré zásoby zbraní, munice, raket a střel. Pokud se pamatuji, jediné, s čím tehdy měli ruští vojáci bojovat, byly polní lopatky. Vzpomínám si také na dojemnou scénu, kdy von der Layenová doslova plakala štěstím, když líčila jakémusi auditoriu, že Rusko už musí používat pro stavbu svých raket čipy z ukradených ukrajinských praček a mikrovlnných trub.
Jak se zdá, byly to všechno jen jakési vlhké sny. Rusko stále válčí a dokázalo se přizpůsobit sankcím i změnám v taktice a operačním umění, které přišly s nástupem dronů. My, Západ, učíme ruskou armádu bojovat s nejmodernějšími technologiemi, které jsou schopni naši zbrojaři vyvinout a poslat k otestování „v bojových podmínkách“ na Ukrajinu. Rusko to vše vstřebává a postupuje sice pomalu, ale jistě k hranicím oblastí Ukrajiny, které prohlásilo v roce 2022 za své. Jak se zdá, nehodlá v tom ani přes existující problémy přestat.
Ukrajina, bez ohledu na již zmíněné obří dodávky zbraní, munice, technologií, informací a peněz z EU a USA tuto válku prohrává. Prohrává ji nejen ekonomicky, ale i zdrojově a technologicky. Jak nedávno otevřeně přiznal Kyrylo Budanov, bývalý ředitel ukrajinské rozvědky, prakticky veškerý vývoj a výroba nových „ukrajinských“ válečných technologií, dronů, raket a dělostřelecké munice, probíhá v západních firmách, jejichž seznam ostatně nedávno zveřejnilo ministerstvo obrany RF.
Ukrajinské vedení dnes není schopno bez obřích tranší peněz financovat armádu, státní správu, zdravotnictví, výrobu energie ani důchody. Také mu, a to je podstatné, docházet lidé. Odhadem až dvacet miliónů Ukrajinců během posledních dvaceti pěti let odešlo nebo uteklo do zahraničí a počet obyvatel země klesl až natolik, že se hovoří o demografické krizi století.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Během války s Ruskou federací také dalších téměř dva milióny ukrajinských mužů padlo, nebo bylo zmrzačeno (podle analýz amerických think-tanků a západních zpravodajských služeb z let 2025 a 2026). Vzhledem k výše uvedeným informacím tak vidím schopnost Ukrajiny pokračovat i přes veškerou západní podporu v této válce i v následujících letech velmi pesimisticky.
Čeká Zelenského klika a spolu s ní i její evropští spojenci na to, že Donald Trump v podzimních volbách drasticky oslabí, případně odejde a za dva roky prohraje volby? Že by pak přišel zase nějaký „Biden“, který Ukrajině nasype vše, co chce?
K tomu nemám, co bych dodal. Jedna věc je ale prakticky jistá. Ani případné oslabení Trumpa po podzimních volbách do Senátu, ani jeho prohra v příštích volbách by nepřinesly ve financování Ukrajiny nějaké podstatné změny. A to ani v případě, že by tamní konflikt v té době ještě probíhal, o čemž osobně pochybuji. Model, nastavený Trumpem, v němž se evropští „spojenci“ zadlužují, aby mohli pro Ukrajinu nakoupit americké zbraně, se maximálně osvědčil. Čekat od nějakého „nového Bidena“ jeho změnu za situace, kdy USA radikálně posilují vojenské schopnosti a každý dolar se hodí, je čirá sci-fi. Navíc další oslabování Evropy jako konkurenta je plně v duchu stále platné Wolfowitzovy doktríny.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
