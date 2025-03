Britští občané se nedávno dozvěděli, že Velká Británie hodlá do své ukrajinské kolonie, jejíž exploataci jí na sto let propachtoval bez jakéhokoliv mandátu Vladimír Zelenský, poslat tisíce vojáků "na celé roky". BBC pojala oznámení dramaticky, ve stylu "Přerušujeme vysílání …".

Zpráva následovala bezprostředně po Starmerem narychlo svolaném "virtuálním jednání" politických bossů devětatřiceti zemí, více či méně ochotných okrádat a ožebračovat své občany pod heslem „Nesmíme nechat Ukrajinu padnout“. Aniž by byť jen náznakem vysvětlili, co si pod tím představit, nebo co se stane, až Ukrajina skutečně „padne“. Tedy kromě propagandistického blábolu, že se „Rusko na hranicích Ukrajiny nezastaví“. Samozřejmě bez vysvětlení, co by Rusko za těmi hranicemi vlastně hledalo, případně dělalo.

Jedno je ale jisté. Válka na Ukrajině brzy skončí. Na jediném možném způsobu jejího ukončení, který zajistí skutečný a dlouhodobý mír, se shodují diplomaté USA i RF. Je jím vojenská kapitulace Ukrajiny a akceptování ztráty významné části jejího území. Bez ohledu na řev, který se bude ozývat z EU. A také bez ohledu na množství peněz a zbraní, které evropské země do bezedné díry zvané Ukrajina nakonec „nasypou“ bez jakéhokoliv viditelného efektu, kromě obřích finančních ztrát a zničujících ekonomických a sociálních problémů ve vlastních zemích.

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3077 lidí

Britové spolu s Francouzi, aniž by zvažovali realitu a dynamiku vývoje konfliktu, se zřejmě definitivně rozhodli dotlačit země „kontinentální“, pokud možno především východní Evropy do války s Ruskou federací. Zisky z prodeje ukrajinského nerostného bohatství zdrojově vyčerpané Evropské unii za britské ceny jsou příliš velkým lákadlem, než aby je finančně vyhladovělé britské a francouzské banky „jen tak“ odepsaly. Proto také Vladimír Zelenský, povzbuzován Starmerem a Macronem, dal jasně najevo, že hodlá za evropské peníze ve jménu „zachování územní celistvosti a demokracie“ statečně válčit s Ruskem „do posledního Ukrajince“. Bez ohledu na fakt, že jeho armáda tuto válku viditelně prohrává i přes dosavadní masivní podporu celého západu.

Právě tuto prohru mají nejspíše zvrátit ty „tisíce vojáků“, které hodlá Británie pro Ukrajinu zajistit. Samozřejmě ne britských! Britská krev je příliš vzácná na to, aby byla jen tak zbůhdarma prolévala na válčištích. Umírat za ekonomické zájmy Britské koruny budou přece vojáci "koalice ochotných"! Jedenácti zemí, jejichž nejvyšší hlavouni jsou skutečně ochotni poslat své mladé muže a ženy umírat na Ukrajinu za ekonomické zájmy Britské koruny. Bez ohledu na fakt, že nadpoloviční většina evropských zemí se na tomto šíleném britském plánu odmítla vojensky podílet, protože jejich politici chápou, co se děje a co může stát.

Seznam těchto jedenácti zemí, jejichž propagandou zblblí „vládci“ se rozhodli hazardovat se životy svých občanů pro cizí zájmy, zatím nebyl zveřejněn. Je ale jasné, že Ukrajině „do posledního dechu“ (řečeno slovy tak zvaného ministra pro evropské záležitosti Dvořáka) věrná ČR se „zapojí“. Můžeme tedy očekávat, že většina naší tzv. „armády“ odtáhne na Ukrajinu? A že čeští vojáci tam budou umírat za zájmy britských bankéřů a nadnárodních korporací, jako je BlackRock, místo ukrajinských mužů, kterým se na Ukrajinu viditelně nechce?

Pane Fialo, paní Černochová, tohle přece nemůžete myslet vážně! Nebo ano? Pak tedy nezbývá než doufat, že Donald Trump uvolní pro „koalici ochotných“ vývoz levných, ekologicky odbouratelných vojenských rakví Made in USA. Jejich materiál při vlastním rozkladu údajně pohlcuje metan, vznikající v rámci procesu tlení pohřbených těl vojáků, roztrhaných výbuchy raket a dělostřeleckých granátů, nebo při útocích dronů. Mají jich v USA nadbytek po tom, co se jaderná válka USA – RF nejspíš odkládá a kovid nezabil ani zdaleka tolik lidí, jak se čekalo.